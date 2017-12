Medzi Hughom Grantom a Jemimou Khan to škrípe

BRATISLAVA 22. mája (SITA) - Vzťah herca Hugha Granta a jeho partnerky Jemimy Khan prechádza podľa informácií z rôznych médií ťažkou krízou. Ako informuje týždenník News of the World, dôvodom je Grantovo ...

22. máj 2006 o 8:00 SITA

BRATISLAVA 22. mája (SITA) - Vzťah herca Hugha Granta a jeho partnerky Jemimy Khan prechádza podľa informácií z rôznych médií ťažkou krízou. Ako informuje týždenník News of the World, dôvodom je Grantovo pretrvávajúce priateľstvo s bývalou priateľkou Liz Hurley. Ďalšou Jemiminou starosťou je , že sa 45-ročný Hugh ani po dvoch rokoch vzťahu nevie odhodlať k manželstvu. Týždenník píše, že sa vraj správa rovnako ako starí mládenci, ktorých hrá vo filmoch. Tridsaťdvaročná Jemima Hughovi zatelefonovala do New Yorku, kde sa v súčasnosti pripravuje na nakrúcanie filmu a povedala mu, že takto to ďalej ísť nemôže. Týždenník ďalej informuje, že kríza v ich vzťahu je už dlhšia. Na nedávnej party vraj Liz okato flirtovala s Hughom. Okrem toho sa v tlači objavili fotografie, na ktorých je Liz s Jemiminým bývalým manželom, pakistanským politikom Imranom Khanom. Hugh Grant a Jemima Khan si pre niekoľkými týždňami kúpili dom v londýnskej časti Chelsea v prepočte za 988 miliónov slovenských korún.