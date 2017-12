Jennifer Lopez bude mať reality show o tanci

22. máj 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 22. mája (SITA) - Speváčka a herečka Jennifer Lopez začína pracovať v hudobnej televíznej stanici MTV ako producentka. Jennifer dostala ponuku pripraviť reality show Moves o tvrdom živote tanečníkov, ktorí sa snažia presadiť. Informoval o tom internetový servis E!Online. Show by mala mať najskôr osem častí a začne pravdepodobne v zime. Lopez sa už zúčastnila na výbere kandidátov a v niektorých častiach sa na scéne objaví aj ona sama. "Začínala som ako tanečnica a poznám prácu tanečníka. Je to tvrdý chlebíček a ja by som chcela tento tvrdý boj predstaviť divákom," povedala Jennifer.