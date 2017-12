Svet obchádza strach, Američania točia remaky!

Vlna remakov v poslednom čase neustáva, hoci ich kvalita sa zvyčajne drží na rovnakej, rozumej zlej, úrovni. Nazdávam sa, že nie sú ďaleko časy, keď budú na seba filmoví fanúšikovia pokrikovať: „Si hlúpy ako americký remake!“

S prstom na mape

V zatuchnutej kancelárii s rozmermi detského futbalového ihriska zadýchaná ventilácia už dávno nestíha vyháňať von dym značkových cigár, ktoré na svojom opálenom stehne ušúľali ohorené ženy hrdej Kuby. Rozochvené prsty manažérov v prepotených značkových oblekoch uvoľňujú na hodvábnych kravatách uzly s rozmermi výkladového slovníka a jediným zvukom v miestnosti je škripot otáčajúceho sa glóbusu. Náhle muž za vrcholom mahagónového stola, ktorý by pokojne mohol slúžiť ako pristávacia plocha pre súkromné tryskáče, prejaví nadšenie miernym pošklbnutím ľavého obočia. Všetci prítomní už vedia, že chlapík, honosiaci sa vo firemnom titule slovami ako senior, CEO a prezident, už na niečo prišiel. Obracia sa k nim s prstom zabodnutým na nevyfarbenej strane glóbusu, ktorý pozná len Severnú a Južnú Ameriku, zvyšok je označený ako Ostatný svet. Spoteným prstom urobil šmuhu na mieste, kde je nakreslená miniatúrna stavba nápadne pripomínajúca Eiffelovku. „Tu vraj točia dobré filmy,“ zahrmel dunivým hlasom. „Kto im má rozumieť, keď nehovoria po našom. Do konca mesiaca mi ich pretočíte štyri.“

Predstavujem si, že nejako takto vyzerá pracovná porada vo veľkých hollywoodskych štúdiách. Keď dochádzajú nápady scenáristom a ani knihy už nie sú to, čo bývali, o každom významnejšom spevákovi film už nakrútili, bolo treba hľadať inšpiráciu niekde inde. Samozrejme, nezavítali na Slovensko, ale vyhliadli si exotickejšiu destináciu, aby tam v prípade promo turné s filmom mohli zájsť na dovolenku. Preto sa v tomto texte nebudem venovať remakom amerických filmov, lebo tie by si zaslúžili samostatný materiál. Takže azda neskôr.

Hurá na Francúzov

Keď za morom objavili francúzsku kinematografiu, už ju nepustili. Francúzi si za to vlastne môžu sami, keby v minulosti nenatočili toľko dobrých filmov, ťažko by mohli zámorskí producenti nakupovať práva na filmy ako diví. Nie vždy však takáto stávka na istotu vyjde. Dôkazom je napríklad vynikajúca dvojica filmov Návštevníci, ktorá skončila rozpáraná v akomsi sequeli/remaku, ktorý dokonca nakrútil autor originálu Jean-Marie Poiré. Ten presunul dej do zámoria, a aby bolo jasné, o čo naozaj ide, ešte ho aj pomenoval Návštevníci: Cesta do Ameriky. Ťažko hľadať slová na takýto film, kto ho nevidel, môže spokojne spávať, a ostatní sa z toho hádam raz spamätajú. Takto trestuhodne zahodený dobrý námet, slušný rozpočet, Jean Reno a komediálny talent Christiny Applegate, sa len tak nevidí. Paradoxne pri tom vyznieva fakt, že mimoriadne nevydarená komédia RRRrrr!!! s Gérardom Depardieuom, ktorá sa objavila aj v našich kinách, sa dostala do pazúrov štúdia Warner a tak sa v dohľadnom čase môžeme dočkať ďalšieho pohľadu na pravekú vojnu o šampón. Ešte je pochopiteľné, ak sa prerába dobrý film, no v tomto prípade ktosi prestrelil. Kto očakáva niečo iné ako celovečernú reklamu na nejaký šampón, bude asi sklamaný. A v takomto duchu môžeme pokračovať aj naďalej. Z vcelku svižnej trilógie Taxi, ktorá sa však s pribúdajúcimi dielmi zhoršovala, sa rovnomenným remakom z roku (????) stalo čosi ešte horšie. Najväčšiu zásluhu na tom mal režisér Tim Story a predstaviteľka hlavnej úlohy Queen Latifah. Tak ako Storymu idú konverzačné scény, na druhej strane nezvláda akciu, čo dokázal aj minuloročnou Fantastickou štvorkou. Keď má navyše, myslím to bez akýchkoľvek predsudkov, obsadenú obéznu černošku, ktorá sa márne snaží byť vtipná a sexi, je jasné, že vytvoril skôr divácky repelent. Za pôvodnou Taxi sériou a jej remakom stojí hyperplodný producent a bývalý dobrý režisér Luc Besson, ktorý sa v posledných rokoch Američanom vtiera, ako môže. Svedčí o tom aj nedávne presunutie deja akčného Kuriéra 2 do Miami, aby získal väčšie zámorské tržby. Vo svojej minulosti má však aj remake kultovej Brutálnej Nikity, ktorú podsunul rutinérovi Johnovi Badhamovi. Výsledný Zabijak z roku 1993 je vhodný akurát tak pre divákov neznalých pôvodnej predlohy. Na tomto fakte nič nemení ani hviezdne herecké obsadenie: Bridget Fonda, Gabriel Byrne či Harvey Keitel, ktorý si, mimochodom, strihol postavu Viktora čističa. Teda úlohu, ktorú nezabudnuteľnou urobil Jean Reno aj v samostatnom spin-off filme. Tentoraz však už pod režijným vedením Luca Bessona.

Aby sme však len nehanili, v redakcii sme zhltli napríklad Pravdivé lži Jamesa Camerona s monumentálnym Arnoldom Schwarzeneggerom v úlohe supertajného agenta s dvojakým životom. Predlohou bola francúzska komédia Podčiarknuté, sčítané, ktorá síce nebola taká bombastická, no patrí k tým lepším dielam z krajiny pod Eiffelovkou. Snímka nebola jediná, americkí producenti predsa potrebujú do svojich filmov dostať čosi z toho sviežeho humoru, ktorým sa kedysi vyznačovali francúzske filmy, a preto ich klonujú ako na bežiacom páse.

Podobný osud postretol aj komédiu Traja muži a nemluvňa (1985), ktorá prešla prerábkou už dva roky po svojom vzniku a jej americká verzia s ústredným triom v podaní Toma Sellecka, Teda Dansona a Stevea Guttenberga je vcelku vydarený film. Dodnes sa dokonca honosí titulom najziskovejší remake francúzskeho film na území Severnej Ameriky. Len v kinách totiž diváci zanechali 167,7 milióna dolárov. Vidieť, že to s kvalitou remakov nie je vždy až také nahnuté, a preto sa v našej tabuľke venujeme tým najlepším. Tých z opačného spektra totiž pozná každý viac ako dosť.



Ázijská chrípka

Remakom ázijských hororov sa fundovane venoval na stránkach Blokbasteru už minulý rok Adrián Žiška, takže mu netreba veľmi liezť do výbehu. Celú vlnu odštartoval pred štyrmi rokmi Kruh, ktorý poameričtil Gore Verbinski (Piráti Karibiku, 2003). Prevzal kultový japonský horor a spravil z neho zimomriavkový napinák, ktorý desil divákov, a ziskami tešil producentov. Čo je však asi ešte dôležitejšie ako americké remaky ázijských hororov, je fakt, že k nám distribútori začali odvážať aj ďalšie filmy z krajín, kde slnko vychádza skôr ako u nás. Krásnym príkladom je januárová premiéra Old Boya (r. Chan-wook Park, 2003), ktorý už síce medzičasom tiež skončil na remakovom pekáči, no slovenskí diváci aspoň majú možnosť vychutnať si skvelý originál skôr, než mu ktosi stihne zlou adaptáciou pokaziť meno.

Česi takmer svetovo

Remaková mánia neobišla ani Českú republiku a nebyť istej nepríjemnej udalosti, mohli si štúdioví bossovia zapichnúť do svojich máp ďalšiu vlajku. Americký producent William L. Snyder, ktorý začal ako jeden z prvých dovážať po II. svetovej vojne do USA filmy z východnej Európy, chcel doma urobiť v šesťdesiatych rokoch remake českej komédie Kdo chce zabít Jessie? od Václava Vorlíčka. Všetko už bolo na najlepšej ceste, aj scenár mal preložený do angličtiny. No keď jedného dňa v roku 1968 vychádzal zo svojho pražského hotela, stretol na ulici tanky a ruských vojakov. Po fyzickej inzultácii sa okamžite zbalil a zistil, že z tohto obchodu – vďaka nastupujúcemu režimu – už nič nebude. Svet tak prišiel o možnosť oboznámiť sa s jedným z najkomiksovejších filmov histórie a môžeme sa len domnievať, akým spôsobom by zasiahol do vývoja adaptácií obrázkových príbehov.

Na návšteve u Kurosawu

Slávny japonský režisér Akiro Kurosawa patrí medzi najčastejšie remakovaných tvorcov, podľa jeho filmu Sedem samurajov (1954) vznikol klasický western Johna Sturgesa Sedem statočných. Ďalšia snímka Kakuši toride no san akunin (1958) je dokonca považovaná za predchodcu Lucasových Hviezdnych vojen. To však nie je nič oproti tomu, ako sa nakladá s jeho snímkou Jodžimbo (1961). Najskôr poslúžila ako základ špagetti westernu Pre hrsť dolárov (1964) od Sergia Leoneho, potom fantasy snímke The Warrior and the Sorceress (r. John C. Broderick, 1984) a napokon to bol Posledný zostáva (1996) s Bruceom Willisom. Aby sme to ešte viac zamotali, Kurosawa sa pri tvorbe scenára k Jodžimbo inšpiroval novelou Červená žatva od klasika americkej detektívky, konkrétne tzv. drsnej školy, Dashiela Hammetta.

S Hollywoodom to nevyzerá práve najlepšie, čo dokazuje aj fakt, že sa čoraz viac skracuje priemerný čas, ktorý uplynie, kým sa nejaká snímka dočká remaku. Už vôbec nejde o to, že by sa prerábala len klasika, ale nový šat dostávajú aj relatívne čerstvé filmy, taký Old Boy má rok výroby 2003 a Nočná hliadka je ešte o rok mladšia. V období, keď sa nakrúcajú filmy podľa kníh, ktoré ešte nestihli vyjsť, asi nie je ďaleko čas, keď už bude vznikať remake súbežne s pôvodným filmom. Živo si viem predstaviť plagáty, na ktorých bude obrovskými písmenami vysvietený americký remake s veľkými hviezdami a pod tým malá noticka, že vo vybraných kinách sa objaví aj jeho predloha.

Imrich Rešeta ml.

Päť najlepších remakov:

Sedem statočných (1960)

Legendárny western o skupinke kovbojov, ktorí sa rozhodnú chrániť mexickú dedinu pred nájazdmi Calveru a jeho bandy, je preplnený slávnymi hereckými tvárami a ani po rokoch nestratil nič zo svojich kvalít. Predlohou mu bolo Sedem samurajov (1954) Akiro Kurosawu. Oba filmy sú natoľko kvalitné, že ťažko určiť, ktorý je lepší.

Pravdivé lži (1994)

James Cameron sa chopil francúzskej komédie Clauda Zidiho Podčiarknuté, sčítané z roku 1991 a dupol na plyn, no nezabudol na humor. Zo šarmantného a do určitej miery realistického filmu urobil divokú jazdu, kde Arnold Schwarzenegger napríklad naháňa na koni teroristu po hoteli Ambasador alebo Jamie Lee Curtis predvádza striptíz.

Dvanásť opíc (1995)

Terry Gilliam siahol po u nás takmer neznámom krátkom filme Chrisa Markera z roku 1962, ktorý je zložený len z fotografií podfarbených hudbou a komentárom rozprávača. Bývalý montypython vytvoril svojskú sci-fi, ktorá patrí k najlepším dielam svojho žánru, a do hlavných úloh obsadil áčkové hviezdy Brucea Willisa a Brada Pitta.

Kruh (2002)

Gore Verbinski vydesil svojím remakom celý svet, keď prerobil originál režiséra Hidea Nakatu z roku 1998. Pridal na atmosfére a tam, kde pôvodný film staval na hrôze nevideného, ukázal divákom naplno malú ohnitú Samaru. Rozpútal tak celosvetové šialenstvo a ázijské filmy sa remakujú už prakticky hneď po svojej premiére.

Lúpež po taliansky (2003)

Pôvodná snímka Petra Collinsona z roku 1969 má osobité čaro, za ktoré vďačí najmä vynikajúcemu Michaelovi Cainovi. Remake je konkurenciou pre Ocean's Eleven: Dannyho jedenástku. Herecký ansámbel síce tvoria hviezdy menšej svietivosti, no Mark Wahlberg, Jason Statham a ďalší, sa zaslúžili o pozerateľný a svižný lupičský príbeh.



Zdroj: Blokbaster