Sex a terorizmus môžu byť vo filme zdrojom veselosti

Mierne problémy so svojou totožnosťou mal pred príchodom na medzinárodný filmový festival v Cannes mladý americký režisér Richard Kelly. V poslednom čase niekoľkokrát stratil pas, a keď mu vypršala platnosť toho posledného, už mu úrady veľmi neverili.

23. máj 2006 o 11:00 KRISTÍNA KÚDELOVÁ,Cannes

Hlavné predstaviteľky filmu Shortbus Lindsay Beamish (vľavo) a Sook-Yin Lee počas festivalového fototermínu v Cannes. FOTO - REUTERS



Potreboval list od svojich rodičov a dokonca aj od knihovníka z jeho strednej školy, aby sa potvrdilo, kým vlastne je. "Žije totiž ešte jeden James Richard Kelly, nie je Američan, ale je na čiernej listine. Na letisku s tým mám vždy problémy," povedal Kelly na tlačovej konferencii.

Také čosi sa k nemu hodí. Vo festivalovej súťaži má film Southland Tales, futuristický príbeh o svojej krajine. Odohráva sa v roku 2008, tesne po teroristických (nukleárnych) útokoch. Všetko sa v ňom točí okolo strachu zo straty bezpečnosti, posadnutia slávou a dešperátnych televíznych postavičiek, ktoré majú potrebu pliesť sa do politiky.

Kelly každý svoj krok smeruje k záverečnej apokalypse a ešte sa pritom aj smeje. "Myslím si, že USA čakajú ešte veľmi veľké problémy a nebude ich ľahké rozriešiť. Preto som sa rozhodol, že aspoň v mojom filme z toho bude komédia. Chcel som, aby vyznel optimisticky."

Jeho film je plný ideových i filmových nápadov. Až je to trochu na škodu - priťažko sa v nich orientuje. Vraví, že ho treba vidieť viackrát, ale to chce od nás asi trochu veľa. Možno však poslúchnu fanúšikovia Justina Timberlakea. Kelly ho vytiahol zo škatuľky pophviezdy, vo filme použil jeho pieseň (páčil sa mu jej text) a ukázal, že má aj herecké schopnosti.

Americké deti vozí do školy dlhý Schoolbus. Pre hendikepované deti a deti zvlášť talentované, teda nie priemerné, chodí krátky Shortbus. Režisér John Cameron Mitchel si myslí, že taký shortbus by dnes využila aj veľká skupina ľudí, čo majú problémy so sexom. Za príklad vybral sexuologičku, ktorá v živote nemala orgazmus, dvojicu gayov, ktorá si svoju domácnosť rozšíri aj o mladého modela, a sadomasochistickú dominu hanbiacu sa za to, že sa volá Jennifer Anistonová.

Film Shortbus sa premietal v oficiálnom výbere mimo súťaže a bol výborným osviežením. Je rovnako vtipný ako dojímavý. "Niekomu by sa mohlo zdať, že som nakrútil porno. Áno, v tomto filme je veľmi veľa sexu, ale nešlo mi oň primárne," povedal Mitchell. Skúsil trochu

otriasť americkým konzervativizmom - sám bol vychovaný v konzervatívnej kresťanskej rodine, kde sa zo sexu robil postrach, a veci mal sťažené aj tým, že je gay.

Pri práci na filme dospel aj k niekoľkým pozoruhodným záverom: "Keby mali ľudia vyrovnanejší sexuálny život, mali by menej problémov, neboli by takí agresívni a na svete by nebolo toľko vojen."

Na film mal len veľmi málo peňazí, konkurz na hercov uverejňoval v časopisoch o alternatívnom umení. Dopredu vedel, že bude robiť s neznámymi hercami, slávnym hviezdam by agenti nikdy nedovolili, aby v niečom takom hrali.