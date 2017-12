Beyoncé počas nakrúcania Dreamgirls zhodila 9 kilogramov

23. máj 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 23. mája (SITA) - Beyoncé Knowles zhodila počas nakrúcania filmu Dreamgirls deväť kilogramov. Priznala to na filmovom festivale v Cannes, kde spolu s Jennifer Hudson uviedli prvé ukážky z filmu, ktorého premiéra je naplánovaná na december tohto roka. "Na začiatku nakrúcania som mala svoju normálnu váhu, dokonca som trošku pribrala, ale potom keď som sa menila z mladej Deeny na starú Deenu, zhodila som deväť kilogramov. Chcela som, aby som nebola iná len vlasmi a make-upom, ale aby bolo vidieť zmenu," povedala 24-ročná Beyoncé, ktorá vo filme stvárnila hlavnú speváčku skupiny Dreamettes Deenu Jones. Na otázku, či ju tvorcovia snímky prinútili chudnúť, odpovedala, že to bol jej nápad. "Režisér Bill Condon mi neustále opakoval, aby som jedla, ale ja som tým chcela prejsť. Inšpiroval ma Tom Hanks, ktorý to zvládol vo filme Stroskotanec. Tak som si povedala, že to zvládnem aj ja," prezradila novinárom.

Vo filme nakrútenom podľa muzikálu z roku 1981 stvárnila ďalšiu členku Dreamettes Effie White účastníčka speváckej súťaže American Idol Jennifer Hudson, tretiu - Lorrell Robinson si zahrala Anika Noni Rose.