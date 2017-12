Halle Berry chce dieťa zo spermobanky

23. máj 2006 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 23. mája (SITA) - Hollywoodska hviezda Halle Berry by veľmi chcela mať dieťa, ale muža nie. "Možno pôjdem na moje 40. narodeniny do spermobanky a nejaké si zaobstarám," povedala dva krát rozvedená bezdetná držiteľka Oscara v rozhovore pre časopis Brigitte. Do jej životného plánu v každom prípade patria deti. "Chcem pocítiť to silné puto, ktoré spája matku s dieťaťom," povedala Berry. Avšak nemôže povedať, že by na tento účel potrebovala muža. "Chcem si dať od vzťahov na chvíľu pauzu. Viem, že nepotrebujem vzťah, aby som bola šťastná," povedala herečka, ktorá 14. augusta oslávi svoje 40. narodeniny.