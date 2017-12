V piatok hip-hopové vydanie s DJom Mitsu the Beats

23. máj 2006 o 15:46 SITA

BRATISLAVA 23. mája (SITA) - Sushi Jazz v piatok pokračuje hip-hopovým vydaním. V bratislavskom Subclube pri tejto príležitosti zahrá DJ Mitsu the Beats - vychádzajúca hip-hopová hviezda nielen v Japonsku, ale aj na celom svete. Séria akcií s názvom Sushi Jazz, ktorá je zameraná na predstavenie súčasnej japonskej nu-jazzovej scény, sa predstaví v piatok 26. mája špeciálnym hip-hopovým vydaním. Japonsko prinieslo svetu už niekoľko interpretov, ktorí zásadným spôsobom ovplyvnili smerovanie nu-jazzovej scény. V poslednom čase sa však čoraz častejšie skloňuje meno DJa Mitsu the Beats, 30-ročného producenta, ktorému sa úspešne darí spájať hip-hop s jazzom a broken-beatom.

Mitsu sa začal produkcii venovať pred šiestimi rokmi ako člen projektu Gagle. Svoj sólový album New Awakening, na ktorom hosťuje množstvo interpretov z celého sveta ako Dwele, Little Brother alebo Mark de Clive-Lowe, vydal pred troma rokmi vo vydavateľstve Jazzy Sport. Jeho schopnosti kombinovať hip-hop s rôznymi hudobnými štýlmi z neho čoskoro urobili aj vyhľadávaného remixéra. DJa Mitsu bude v Subclube sprevádzať jeho krajan DJ Wassupski, Bratislavčan Gabriel Brunner a rezident Nu Spirit Baru Kinet. Viac informácií prinášajú webové stránky www.jazzysport.com a www.subclub.sk.

Myšlienka prvého Sushi Jazzu vznikla v novembri 2003, keď sa DJ Kinet a Bebe alias DJ Magalova dozvedeli, že v Grazi sa chystá veľká japonská akcia, na ktorej sa predvedie špička japonského nu-jazzu. Po niekoľkých e-mailových výmenách bolo rozhodnuté: prvý Sushi Jazz s hviezdnym obsadením sa bude konať vo vtedy nefunkčnej Spojke. Na koncert skupiny Sleepwalker a DJov Shuyu Okina z Kyoto Jazz Massive a Raphaela Sebbaga z United Future Organization (UFO) sa prišlo pozrieť takmer 300 ľudí a tak si povedali, že v Sushi Jazzoch musia pokračovať. O pár mesiacov prišiel do Spojky ďalší člen UFO DJ Toshio Matsuura a Slovensko si začalo získavať kredit ako krajina, kde sa japonskej hudbe darí. Shuya opäť zaplnil Spojku v marci 2005 a v októbri sa do Bratislavy vrátil spolu so skupinou Sleepwalker - tento raz sa predstavili v Babylone. Už o mesiac neskôr hrala v Subclube skupina Jazztronik - projekt fenomenálneho klaviristu a skladateľa Ryotu Nozakiho. Zatiaľ posledný Sushi Jazz, ktorý sa konal v apríli v klube Duna, ukázal, aká je budúcnosť jazzu. Skupina Soil and Pimp Sessions predviedla, ako znie jazz, keď sa hrá s punkovým nasadením. Podľa Kineta je séria Sushi Jazz "pre Slovákov jednou z mála možností, ako sa teleportovať do Tokia a vychutnať si, ktorým smerom sa uberá súčasná tanečná hudba pre pokročilých poslucháčov."