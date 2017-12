Raper 50 Cent, Annie Lennox a Green Day dostali ocenenia

23. máj 2006 o 15:29 SITA

BRATISLAVA 23. mája (SITA) - Americká asociácia textárov, autorov a vydavateľov (ASCAP) zvolila rapera 50 Centa za textára roka. Speváčka Annie Lennox komisiu zaujala svojou "inšpirujúcou" prácou sólovej umelkyne, ako aj so skupinou The Eurythmics, ktorá bola jednou z najúspešnejších skupín 80-tych rokov. "Annie Lennox má jeden z najkrajších hlasov, ktorý je úplne odlišný od všetkých ostatných," povedala predsedníčka ASCAP Marilyn Bergman. Skladba Boulevard of Broken Dreams skupiny Green Day získala ocenenie skladba roka spolu s piesňou We Belong Together speváčky Mariah Carey.