Willis tvrdí, že je strachopud

24. máj 2006 o 10:30 ILDIKÓ PONGÓ, Cannes(Autorka je filmová publicistka)

Bruce Willis a Avril Lavigne v Cannes. FOTO - REUTERS



"Moje meno je George Clooney." Takto sa na tlačovej konferencii predstavila jedna z najväčších hviezd na filmovom festivale v Cannes Bruce Willis. Známy záchranca sveta prišiel hneď s dvomi filmami - súťažným Fast Food Nation a nesúťažným animovaným filmom Over The Hedge (z dielne Dreamwork), v ktorom prepožičal hlas jednej zo zvieracích postáv.

V oboch kritizuje konzumný spôsob života, ale novinárom povedal, že filmy by mali predovšetkým zabávať: "V Amerike nemáme radi filmy, ktoré poučujú, niečo kážu. Ak sa chce Američan niečo naučiť, pozrie si dokumentárny film. Pri hranom filme by sme si mali najmä oddýchnuť."

Willis zrejme oddychoval už vtedy, keď na animovanom filme robil. Na otázku, ako sa taký akčný hrdina preorientuje na postavu zvieratka, odvetil: "Ja som v podstate strachopud, vo filmoch sa len pretvarujem. Nemôžem za to, že dostávam takéto úlohy."

Vzápätí sa priznal, že ako otec troch dcér má celkom dobrý prehľad v animovanej tvorbe. Najradšej vraj sleduje Simpsonovcov. A veľmi závidí kolegovi Antoniovi Banderasovi, že mohol dabovať mačku v Shrekovi. To, že by túto úlohu hravo zvládol tiež, prítomným novinárom pohotovo demonštroval.

Vo filme Over The Hedge sa predstavila aj kanadská speváčka Avril Lavigne, William Shatner (známy zo seriálu Star Trek) či Nick Nolte.

Práve posledný menovaný sa stal obeťou nelichotivej zámeny - jedna novinárka si ho pomýlila a oslovila ho ako Chucka Norrisa. Našťastie, Nolte celú tlačovú konferenciu podriemkával a tak faux pas zobral s humorom. Okamžite zahral na harmonike.

Film vznikol v produkcii známeho Jeffreyho Katzenberga, ktorý je spolu so Stevenom Spielbergom jednou z vedúcich hláv spoločnosti Dreamworks. Katzenberg hovorí o druhej renesancii animovaného filmu. Tá podľa neho potrvá ešte aspoň päť rokov. Medzitým by sa do kín malo dostať niekoľko ďalších filmov, ktoré vraj budú ešte lepšie, väčšie a rýchlejšie. Čo jediné nebudú? Lacnejšie.

Na záver stretnutia filmového štábu filmu Over The Hedge zostal Bruce Willis verný svojmu "cool" imidžu. Profesionálne odpovedal aj na nie príliš lichotivé otázky. Po skončení tlačovej konferencie podišiel k hlúčiku fotografov a zakričal: "Som Bruce, dovidenia," zapózoval a odkráčal.