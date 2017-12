Herečka Teri Hatcher túži po milostnej scéne

24. máj 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 24. mája (SITA) - Tvorca úspešného seriálu Desperate Housewives Mark Cherry tvrdí, že jedna z hlavných hrdiniek Teri Hatcher ho prosila, aby pre ňu napísal milostnú scénu. Cherry uviedol, že Teri by chcela okoreniť svoj osamelý život. "Pamätám si, ako za mnou prišla a povedala: Chcem sa s niekým vyspať," prezradil Cherry americkému denníku USA Today a žartoval, že Hatcher "sa stále sťažuje, že nemá priateľa v reálnom živote a vždy ma núti napísať pre ňu scenár, kde má rande". "Milujem postavu Susan. Keď jej napíšu dobrý scenár, je to super hrať ju. Chcela by som v seriáli zostať tak dlho ako to pôjde a sústredím sa len naň," prezradila Teri, ktorá sa nedávno posťažovala Oprah Winfrey ako sa s ňou jej priateľ Ryan Seacrest rozišiel po telefóne.

