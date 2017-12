Bruce Willis ide nakrúcať štvrté volné pokračovanie Smrtonostnej pasce

Los Angeles 23. mája (TASR) - Americký herec Bruce Willis potvrdil, že je rozhodnutý nakrútiť štvrté pokračovanie úspešného filmového akčného trháku Smrtonosná ...

24. máj 2006 o 13:00 TASR

Los Angeles 23. mája (TASR) - Americký herec Bruce Willis potvrdil, že je rozhodnutý nakrútiť štvrté pokračovanie úspešného filmového akčného trháku Smrtonosná pasca.

Film sa však nebude volať ako doterajšie tri diely, ale v podstate pôjde o štvrté pokračovanie. Všetko je pripravené, aby sa začalo v najbližšom období už nakrúcať. Nové voľné pokračovanie by malo prísť do kín až na budúci rok a režisérom by mal byť John McTiernan, povedal herec pre internetovú službu IMDb.

Zaujímavosťou je, že scenár k tomuto filmu museli napísať znovu. Pôvodne to bolo totiž o explózii tankeru, ktorá vyvolala veľké cunami. To zaplavilo New Orleans. Mesto v skutočnosti v minulom roku postihol ničivý hurikán Katrina a spôsobil veľkú tragédiu.