Skupina Desmod nakrútila nový videoklip, Kuly je zvedavý ako ho ľudia prijmú

Bratislava 24. mája (TASR) - Skupina Desmod sa vraj rada púšťa do nových vecí a v tomto duchu nakrútila aj videoklip k čerstvému singlu Niekto ti to povie ...

24. máj 2006 o 14:49 TASR

Bratislava 24. mája (TASR) - Skupina Desmod sa vraj rada púšťa do nových vecí a v tomto duchu nakrútila aj videoklip k čerstvému singlu Niekto ti to povie skôr než ja.

Vizuálna podoba tejto pesničky bude o nenaplnenom vzťahu homosexuála k heterosexuálovi. Spevák Mário Kollár alias Kuly dúfa, že ľudia klip prijmú tak, ako majú, hoci už okolo neho začali vznikať rôzne rozpory. "Je to vlastne stále o vzťahu. Aj keď medzi homosexuálom a heterosexuálom," hovorí Kuly, ktorý dúfa, že ľudia na Slovensku už prestanú byť puritánski a prijmú fakt, že homosexuáli existujú. "Ja mám v rodine dvoch a verejne sa k tomu priznávam," dodal ďalej spevák, ktorý by vraj určite podporil akcie na registrované partnerstvo. "Sú to normálne žijúci ľudia. A keď si rozumejú, prečo nie? Bol by som aj za to, aby si mohli adoptovať deti," vyhlásil Kuly, ktorý je už zopár rokov šťastne ženatý a má päťročného syna.