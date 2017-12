Európske turné The Black Eyed Peas sa začne na Slovensku

25. máj 2006 o 11:00 TOMÁŠ PROKOPČÁK

FOTO - REUTERS



Pump It, Hey Mama, Where Is The Love, Let's Get Started. To je len krátky výpočet hitov jednej z momentálne najpopulárnejších kapiel sveta, funky hip-hopových The Black Eyed Peas. Ešte dôležitejšie však je, že 5. júna navštívia Slovensko, aby práve tu odštartovali svoje európske turné.

Ich bratislavský koncert, jediný v celom priestore strednej Európy, sa bude odohrávať v novom areáli Incheba Open Air, ktorého kapacita je približne desaťtisíc ľudí. Jeho umiestnenie poskytuje návštevníkom okrem hudobného zážitku i štýlový výhľad na panorámu Bratislavy s Hradom a historickým centrom. Brány areálu sa otvoria o 18.00 h, lístky sú na státie a sedenie a ešte stále je možnosť kúpiť si ich. Množstvo predávaných vstupeniek priamo na mieste koncertu je však vzhľadom na predpredaj obmedzené.

"Bratislava má dobrú povesť," vysvetľuje Katarína Žáková, zástupkyňa organizátorskej agentúry Music Academy. "Povesť mesta, kde to začína žiť, kde je dobrá organizácia a kde dokážu splniť všetky podmienky kapiel."

Slovensko je známe aj svojím vďačným publikom a relatívne silným hip-hopovým zázemím. Po kapelách, ako The Fugees, Lords Of The Underground či Roots Manuvovi, tak privítame i štvoricu Will.I.Am, Fergie, Taboo a Apl.de.ap. "Kapela patrí medzi to najlepšie v súčasnej populárnej hudbe a jej hity sa umiestňujú na popredných miestach svetových hitparád," zdôrazňuje Žáková.

Kapela, ktorej názov taktiež predstavuje tradičné fazuľky, aké sa na juhu Ameriky konzumujú na Nový rok, vznikla v roku 1989 ešte pod menom Atban Klan. V roku 1995 zomiera na AIDS vtedajší člen Eazy-E, Will.I.Am a Apl.de.ap menia názov na Black Eyed Peas a priberajú tretieho člena s menom Taboo. V roku 2000 sa pridáva speváčka Fergie, ktorá nahrádza vtedajšiu vokalistku Kim Hill, a o tri roky neskôr vydávajú prelomový album Elephunk, vďaka ktorému sa stávajú medzinárodnými hviezdami prvej veľkosti.

Minulý rok vydali album Monkey Business a bratislavská zastávka bude súčasťou turné práve k tomuto albumu. Okrem skladieb z Monkey Business však The Black Eyed Peas sľubujú fanúšikom i najväčšie hity zo starších albumov kapely.

Priaznivci prístupnejšieho hip-hopu sa tak môžu začiatkom júna tešiť na koncert mnohými cenami Grammy ovenčenej kapely, ktorá je momentálne jedným z lídrov svetovej populárnej hudby a ktorá má za sebou spoluprácu s ľuďmi ako Justin Timberlake alebo Mary J. Blige. Kombinácia popu, funky a hip-hopu sľubuje nevšedný zážitok a navyše, kapela bude môcť vyvrátiť námietky, že Fergie naživo nespieva práve najlepšie.