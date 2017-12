Vrcholí festival súčasného tanca Bratislava v pohybe

BRATISLAVA - Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe sa prehupol do druhej polovice a dnešný večer bude patriť slovenskej scéne. Len nedávno odpremiérované predstavenie banskobystrického Štúdia tanca Muscosus/Vnútorné oko je dvojvečerom

25. máj 2006 o 9:00

choreografov Antona Lachkého a Tomáša Krivošíka.

Lachký si svoju premiéru na tohtoročnom festivale odbil už včera v predstavení Twice read so španielskou kolegyňou Eulaliou Ayguade Farro. Do konca festivalu sa divákom predstaví ešte skupina Jeremy Nelson Dance, ktorá tvorí a vystupuje v jednom americkom kostole, a Belgičan Thomas Hauert so svojou novinkou ZOO. (zk)