Kevin Spacey dáva prednosť divadlu pred filmami

25. máj 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 25. mája (SITA) - Hollywoodsky herec Kevin Spacey, ktorý sa naposledy predstavil vo filme Superman sa vracia, takmer zavesil na klinec herecké povolanie, pretože mu liezlo na nervy bývanie v hoteloch. Držiteľ Oscara za film Americká krása v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe priznal, že sa lepšie cíti na divadelnom pódiu, ako pred kamerou. Spacey je v súčasnosti umeleckým riaditeľom v londýnskom Old Vic Theatre. "Mal som pocit, že už nevydržím bývať v hoteloch ďalších desať rokov, pričom nakrútim tri či štyri filmy za rok. Milujem divadlo. Chcem robiť hry, ktoré sú pre mňa výzvou. Pravdou je, že každý večer sa teším, keď idem do divadla. Mám tu skvelý tím hercov, s ktorými pracujem," povedal Kevin Spacey v rozhovore pre britský denník The Observer. "Filmy nie sú mojou prioritou, divadlo áno," zdôraznil herec.

Kevina Spaceyho môžu diváci poznať aj z filmov Smrtiaca epidémia (1995), Sedem (1995), Vyjednávač (1998) alebo Svet podľa Prota (2001).