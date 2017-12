Trnavský Dobrofest viacnásobne jubilejný

BRATISLAVA 25. mája (SITA) - Trnavský multižánrový festival rezonickej gitary dobra Dobrofest, ktorý sa tento rok uskutoční od 1. do 4. júna, bude viacnásobne jubilejný. Samotný festival oslávi 15. ročník.

25. máj 2006 o 14:00 SITA

Okrem toho si jeho návštevníci pripomenú 80. narodeniny prvého dobra na svete a desiate výročie nového loga Dobrofestu. Desať rokov ubehlo i od založenia jediného múzea rezofonických nástrojov na svete Dvorany slávy Dobra v trnavskom Dome hudby Západoslovenského múzea, kde je uložená i kremačná urna po vynálezcovi dobra Johnovi Dopyerovi. Pre rekonštrukciu pešej zóny sa festival nebude konať na trnavskom Hlavnom námestí, ale neďaleko futbalového štadióna v záhradách pri Západoslovenskom múzeu.

Na prvý júnový víkend pripravili organizátori na dvoch pódiách vystúpenia viac ako 40 súborov z pätnástich krajín a štyroch svetadielov. Okrem českých a slovenských interpretov vystúpia muzikanti z Veľkej Británie, Dánska, Holandska, Nemecka, Poľska, Maďarska, Španielska, Slovinska, Talianska, USA, Kanady, Austrálie a Taiwanu. "Dobrofest nie je country festival ako si viacerí myslia. Máme tu zástupcov rôznych žánrov - all time jazz, etno music, bluegrass, folk a podobne. Podmienkou je však mať aspoň jedno dobro v kapele," uviedol pre agentúru SITA riaditeľ festivalu Peter Radványi. V rámci 15. ročníka pricestujú do Trnavy nemeckí Sons of Desert s autentickými nástrojmi, kanadskí huslisti z Vox Violins, David Chen z Taiwanu, či Austrálčan Gwyn Ashton. Za domácu hudobnú scénu sa predstavia Soňa Horňáková a Slide & Udu, Marián Grexa & Mišo Kovalčík & Energy, Jozef "Dodo" Šošoka, Juraj Bartoš, Acoustic Colours s renomovaným huslistom Stanom Palúchom, Kalumet, či Longital - Dlhé Diely, z ktorých jeden člen hrá na dobre slákom. V špeciálnom zoskupení sa na javisku stretne kapela Vidiek a najznámejší slovenský dobrista Henrich Novák. Českú republiku budú reprezentovať Robert Křesťan a Druhá Tráva a Křeni. Už po desiaty raz vystúpi na Dobrofeste Cop. Priaznivci dobra sa tiež môžu s jednotlivými muzikantmi stretnúť počas večerných diskusií Face to Face.