Wilsonic_FM - DJ Sickboy

DJ Sickboy vystúpi vrámci Wilsonic_FM Tour 26. 5. v Považskej Bystrici v Planet music clube..

25. máj 2006 o 13:30

Na jar 2004 si kúpil prvé dosky, koncom toho istého roka ich po prvý krát chytil do rúk pred publikom. Odvtedy si zahral s rôznymi djs na západe i východe Slovenska. Vo svojich setoch sa snaží prezentovať názor nielen na hudbu - možno v nich cítiť deep, minimal, tech, najvýraznejšie však electrohouse. Miluje zvuk kapiel ako Depeche Mode, Kraftwerk, Radiohead, či Oceán a to je v jeho setoch počuť. Začiatkom tohto roka rozbehol spolu s dídžejom Swenom projekt Re:Naissance dj`s, ktorý v pravidelných mesačných intervaloch v útulnej bratislavskej Radosti prináša electrodeepacidclashminimalpunkdiscohauz zo Slovenska i Čiech.



Wilsonic festival 2006

9. a 10. júna / Bratislava

Tyršovo nábrežie a divadlo Aréna

www.wilsonic.sk

Line-Up:

Piatok 9. júna (19.00-6.00)

Matthew Herbert LIVE (UK), Daniel Bell DJ (USA), SoulPhiction LIVE (GER), Trickski DJS (GER), Alex Under LIVE (ES), Innocent Sorcerers DJS (PL), Tigrics LIVE (HU), SLG LIVE (PL), Tony Granko aka Yori Titturitu LIVE (SK), Mike Polarny & Hory DJS (PL), Rafo DJ (SK), Gabriel Brunner DJ (SK), Junior DJ (SK)

Sobota 10. júna (6.00-21.00)

Bratislavská klubová noc cez deň

Music is everything (DJs Martin Haberland a Maroš Glaubic / Elam)

Drumatique (DJs Galagha & Gabanna / Subclub)

Nu Spirit of Jazz (DJs Kinet a Magálová / Nu Spirit bar)

Benepop (DJs Poprednny a Benco / Subclub)

Spojka (DJs Biji a Oswald / Duna)

Sampler Radio Night_FM (Viktor Hazard, Vec, A.M.O. / Radio_FM, Unique)

Sobota 10. júna (20.00-5.00)

LTJ Bukem & MC Conrad DJ/MC (UK), Tim Exile LIVE (UK), Vex’d LIVE (UK), Optimo DJ (UK), Parov Stelar & Wolf Myer Orchestra LIVE (A), Nôze LIVE (FR), Tomas Jirku LIVE (CAN), Knot Photogenic LIVE (CZ), Deuce LIVE (PL), Keyser & Shuriken DJS (HU), Phillip TBC DJ (CZ), Karaoke Tundra LIVE (SK), Nikki Tresor LIVE (SK), LP Sessions LIVE (SK), Comp@neros LIVE (SK), Colors of Soul LIVE (SK), Le Charme Discret LIVE (SK), Focus Group LIVE (SK), DNC LIVE (SK), Milkshake DJs (SK)