PRAHA

MÚZEÁ A VÝSTAVY

26. máj 2006 o 0:00

NÁRODNÍ MUZEUM

Znovunalezené knihy Sidonie Nádherné

(do 4. 6.)

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Tapa, rohož a pletivo v Oceánii (do 28. 5.)

KLUBOVÉ VEČERY

A KONCERTY

LUCERNA MUSIC BAR

26. a 27. 5. Pop 80's & 90's video party

o 21.00

28. 5. Papa Grows funk o 21.00

29. 5. Koncert pro kvalitu života. Účinkujú: Jablkoň, Monika Načeva, Pavel Fajt & Ondrej Smeykal a ďalší, o 19.00

30. 5. Kuličky štěstí + Nukleární Vokurky o 21.00

1. 6. Laura a její tygři o 21.00

FUTURUM MUSIC BAR

26. a 27. 5. 80's & 90's party o 21.00

30. 5. Brothers records o 21.00

31. 5. Walda gang o 21.00

1. 6. Emotion o 21.00

AGHARTA JAZZ CENTRUM

26. 5. Latin wave o 21.00

27. 5. A. S. P. M. o 21.00

28. 5. Vít Švec trio o 21.00

29. a 30. 5. Luboš Andršt group o 21.00

31. 5. Aleš Duša quartet o 21.00

1. 6. Yvonne Sanchez Brazil Groove o 21.00

BALBÍNOVA POETICKÁ HOSPŮDKA

26. 5. Neúspěšný atlet o 20.00

27. 5. Ivan Hlas & Olin Nejezchleba & Norbi Kovacz o 20.00

28. 5. Oskar Petr & Jirka Vopava o 20.00

29. 5. Paleček & Janík o 20.00

30. 5. Radek Tomášek o 20.00

31. 5. Slávek Janoušek o 20.00

1. 6. Shannon o 20.00

PALÁC AKROPOLIS

26. 5. Sylvain Chauveau & Ensemble nocturne o 19.30

27. 5. Musicserver.cz, v akustických setoch vystúpia: Kryštof, Lety mimo, Roe-Deer, Ready Kirken, Lenka Dusilová o 18.30

30. 5. Esence + Bikiny shop o 19.30

31. 5. Soil & hosté o 19.30

REDUTA

26. 5. Traditional jazz studio o 21.30

27. 5. Olga Škrancová & Friends o 21.30

28. 5. Bluesmen o 21.30

29. 5. Eva Svobodová Q o 21.30

30. 5. Václav Kozel Big Band o 21.30

31. 5. Vít Švec trio o 21.30

1. 6. Fresh uncles o 21.30

ROCK CAFÉ

26. 5. Five o'clock tea, Broken brain, Rusty o 19.30

27. 5. Komety, Bad tones o 19.30

30. 5. Negative face o 19.30

31. 5. Obří broskev, Skřehule o 19.30

1. 6. Zlatý voči + Revelation - Ivo Broum o 19.30

ROXY

26. 5. Festival Khamoro, účinkujú: Gypsy Mambo (Macedónsko), Kesaj Čhave (Slovenská republika), Margarita and The Gypsies (USA), Puerto Flamenco (Španielsko) o 19.00

27. 5. Climax o 22.00

29. 5. Free Mondays o 20.00

30. 5. Midweek lounge o 22.00

31. 5. Badawi aka Raz Mesinai o 19.00

DIVADLÁ

STAVOVSKÉ DIVADLO

26. 5. Úklady a láska o 19.00

27. 5. Don Giovanni o 19.00

28. 5. Lakomec o 13.00

28. 5. Škola pomluv o 19.30

29. 5. Don Giovanni o 19.00

30. 5. Arkádie o 19.00

NÁRODNÍ DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA

26. 5. Sluha dvou pánů o 19.00

27. 5. Naši furianti o 14.00 a 19.00

28. 5. Čert a Káča o 13.00

28. 5. Rigoletto o 19.00

30. 5. Její pastorkyně o 19.00

31. 5. Cyrano z Bergeracu o 19.00

STÁTNÍ OPERA

26. 5. Rigoletto o 19.00

27. 5. Tosca o 19.00

28. 5. Candide o 19.00

29. 5. Labutí jezero (hosťuje Národní divadlo v Brně) o 19.00

30. 5. Kouzelná flétna o 19.00

31. 5. Candide o 19.00

DIVADLO NA VINOHRADECH

26. 5. Vrátila se jednou v noci o 19.00

27. 5. Jistě, pane ministře o 19.00

30. 5. Vrátila se jednou v noci o 19.00

31. 5. Král se baví o 19.00

ČINOHERNÍ KLUB

27. 5. Nebezpečné vztahy o 19.30

28. 5. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho o 19.30

29. 5. Správce o 19.30

30. 5. Pan Polštář o 19.30

DIVADLO ABC

26. 5. Tři muži ve člunu a pes o 17.00

26. 5. Charleyova teta o 19.00

29. 5. Jak je důležité míti Filipa o 19.00

30. 5. Ideální manžel o 11.00 a 19.00

31. 5. Do hrobky tanečním krokem o 19.00

1. 6. Cizinec o 19.00

BROADWAY

26. 5. Tři mušketýři o 18.00

27. 5. Tři mušketýři o 14.00 a 18.00

DIVADLO NA FIDLOVAČCE

26. 5. Malované na skle o 19.30

27. 5. A je to v pytli! o 19.30

29. 5. Julie, ty jsi kouzelná! o 19.30

31. 5. Hledá se muž. Zn: Bohatý! o 10.30

31. 5. Jacobowski a plukovník o 19.30

(jv)

Natacha Atlas predstavuje

svoj úplne čerstvý album

Natacha Atlas je predstaviteľka modernej word music s etnickými a arabskými vplyvmi a prvkami tanečnej hudby. Etnoelektronika je v súčasnej dobe na výslní a Natacha Atlas je jej skutočná hviezda. Za svoju kariéru obdržala neskutočne veľa nominácií a cien, spolupracovala s množstvom významných umelcov, ako je Peter Gabriel, Apach Indian či Jah Wobbel.

Aj svojím posledným albumom dokázala, že má stále čo ponúknuť. Jej egyptsko-palenstínsko-marocké gény sa v Belgicku a v Anglicku spojili s modernou technológiou, ale folklórna podstata jej zostala.

Natacha Atlas - nedeľa 28. máj, Abaton, Na Košince 8, Praha 8, o 20.00. (ani)

V rámci tohtoročnej série Music Infinity

príde Sylvain Chauveau

Sylvain Chauveau je jedným z veľkých objavov francúzskej alternatívnej scény posledných rokov. Predovšetkým vďaka jeho zatiaľ poslednému albumu Down to the Bone: An Acoustic Tribute to Depeche Mode si jeho komorná a melancholická tvorba nachádza stále nových priaznivcov po celom svete. Minimalistické a étericky plynúce tóny priam vťahujú do krehkého sveta plného uvoľnených predstáv a neodbytnej imaginácie. V jeho tvorbe je najdôležitejším stavebným prvkom atmosféra. Podmanivá a rozjímavá atmosféra, ktorou sprevádza zádumčivý vokál, nikam sa neponáhľajúci klavír, rozvážne sláčiky a dychy Ensemble Nocturne a veľmi jemné korenie elektronických plôch.

Music Infinity 2006: Sylvain Chauveau and Ensemble Nocturne - piatok 26. máj, Palác Akropolis, Kubelíkova 27, o 19.30. (ani)