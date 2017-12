BRNO

MÚZEÁ A GALÉRIE

26. máj 2006 o 0:00

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC, Zelný trh 8

Potěš Pámbů, pane Grünbaum! (do 9. 9.)

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC, Moravské nám. 1a

Papež kouřil trávu (do 31. 5.)

PRAŽÁKŮV PALÁC, Husova 18

České umění 1890 - 1939 (do 31. 5.)

PALÁC ŠLECHTIČEN, Kobližná 1

Jehla, příze, pokličky, hračky každé babičky (do 3. 6.)

Zničená země (Destroyed Land) (do 17. 6.)

GALERIE SKLEPENÍ, Nám. svobody 8

Georgius Josephus Camel (do 11. 6.)

ATELIÉRY STŘEDNÍ ŠKOLY UMůLECKÝCH ŘEMESEL, Husova 10

I dospělí si mohou malovat (do 28. 5.)

KLUBOVÉ VEČERY

A KONCERTY

MERSEY MUSIC PUB

26. 5. Frisco Disco - DJ T.o.m. o 20.00

27. 5. Karibská noc o 20.00

29. 5. Noche Latina o 20.00

30. 5. České Hity o 20.00

31. 5. Tequila Suicide-Killin? - rock party o 20.00

STARÁ PEKÁRNA

26. 5. Minuta ticha & Chuck Norris band + Last Instinct o 20.00

27. 5. Obelix o 20.00

30. 5. Channel 2 o 20.00

31. 5. Odpolední směna o 20.00

KLUB LEITNEROVA

30. 5. Nostalgia quartet o 19.30

31. 5. Hoochie coochie band o 19.30

FLÉDA

29. 5. Roman Dragoun o 20.00

31. 5. Ballistic vol. 2 o 20.00

DIVADLÁ

NÁRODNÍ DIVADLO

26. 5. Sněhová královna, Mahenovo divadlo o 18.00

26. 5. Rigoletto, Janáčkovo divadlo o 19.00

26. 5. Hra o Janáčkovi, divadlo Reduta o 19.00

27. 5. Perníková chaloupka, Malá scéna Mahenova divadla o 15.00

27. 5. Rigoletto, Janáčkovo divadlo o 19.00

27. 5. Nebezpečné vztahy, Mahenovo divadlo o 19.00

28. 5. Edith - vrabčák z předměstí, Mahenovo divadlo o 14.30 a 19.00

28. 5. 13. Tanečný koncert žiakov školy R. + P. Bartůňkových, Janáčkovo divadlo o 17.00

28. 5. Nekompromisně, divadlo Reduta o 19.00

29. 5. Hořké slzy Petry von Kantové, divadlo Reduta o 19.00

30. 5. Rigoletto, Janáčkovo divadlo o 19.00

30. 5. Terasa, divadlo Reduta o 19.00

31. 5. Baletný večer na hudbu Českých skladateľov, Janáčkovo divadlo o 19.00

31. 5. Škola žen, Mahenovo divadlo o 19.00

Městské DIVADLO

26. 5. Slaměný klobouk, činoherná scéna o 19.30

27. 5. - 1. 6. Marie Stuartovna, činoherná scéna o 19.30

DIVADLO V 7 A PŮL - KABINET MÚZ

26. 5. Groteska (hosťuje De Facto Mimo) o 19.30

BEZBARIÉROVÉ DIVADLO BARKA

26. 5. Čarodějnická pohádka o 10.00

27. 5. Čarodějnická pohádka o 18.00

29. 5. Quiorfano flexi(de)bilita o 20.00

30. 5. Dovolená s rizikem o 19.00

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

26. 5. Raskolnikov - jeho zločin a jeho trest o 19.00

27. 5. Svůdné J o 19.00

30. a 31. 5. Bratři Karamazovi: Vzkříšení o 19.00

MÔŽETE SA TEŠIŤ

VÝSTAVISKO

16. 6. The Rolling Stones o 18.00

Osud kráľovien nebol

vždy kráľovský

Veľký nemecký básnik Friedrich Schiller sa pri písaní jednej zo svojich najslávnejších drám nechal inšpirovať mocenským a osobným konfliktom dvoch veľkých žien anglickej histórie - Márie Stuartovej a Alžbety Anglickej. Škótska kráľovná Mária Stuartová, ktorá bola podľa skutočnej historickej udalosti v roku 1587 obvinená zo sprisahania proti kráľovnej Alžbete a vraždy svojho druhého manžela, vystupuje v Schillerovej dráme ako vášnivá žena, ale tiež ako kajúcna hriešnica zmierená so smrťou. Jej protihráčka Alžbeta je opísaná ako jej protipól - je pyšnou, chladnou, malichernou a sebecky bezohľadnou súperkou v politike i v láske. Schillerova majstrovsky spracovaná dráma je pôsobivou sondou do ľudského vnútra v situácii víťazstva i porážky. Odkrýva tiež mnohé princípy mocenských bojov a spolu s nimi i nemilosrdnosť a skrytú problematiku každého ľudského jednania.

Friedrich Schiller: Marie Stuartovna - od 27. do 31. mája, Městské divadlo, Lidická 1863/16, o 19.30. (ani)

Džezový bonbón

v podaní

Four Brothers

Čerstvá držiteľka Ceny Alfréda Radoka v kategórii "Talent roka", speváčka, huslistka a herečka Gabriela Plíšková-Vermelho predstaví jeden zo svojich mnohých hudobných projektov s kapelou Four Brothers. Môžete ju poznať ako frontwoman etno-world-alternativ-music kapely Maraca, funky F-dur Bandu i zo spolupráce s pianistom a skladateľom Borisom Urbánkom. Do hudby Four Brothers vnáša najmä prvky latinskoamerickej hudby. Veľkou inšpiráciou a spoločnou záľubou je pre kapelu aj legendárny Miles Davis a jeho komunikatívny a improvizačný prístup k hudbe.

Four Brothers - pondelok 29. mája, Divadlo v 7 a půl , Sukova 4, o 21.00.

