26. máj 2006 o 0:00

A ETNO

Viedenská Stadthalle, Vogelweidplatz 14

28. 5. Carlos Santana - "All that I am" Tour 2006

Arena, Baumgasse 80

27. 5. "Therapy Sessions Austria" o 22.00

28. 5. Kate Mosh o 20.00

31. 5. Dresden Dolls o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai

26. 5. Don Menza & Fritz Pauer Trio o 21.00

27. 5. Don Menza & Thomas Huber Bigband o 21.00

29. - 31. 5. Red Holloway & Mojo Blues Band o 21.00

1. 6. Red Holloway & Together o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Hotel Vienna, Stadtpark

26. 5. Mario JoÇo o 20.00

27. a 28. 5. Pedro Luis Ferrer o 20.00

30. 5. Eugenia Méndez & Saúl Vera o 20.00

31. 5. Tinariwen o 20.00

Porgy & Bess, Riemergasse 11

26. 5. Grazyna Auguscik Quintet o 21.00

27. 5. Prince Zeka Systeme o 21.00

29. 5. Al di Meola Group o 21.00

1. 6. Fratelli Mancuso o 21.00

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

26. 5. Y. Reza: Kunst o 20.00

27. 5. W. A. Mozart: Únos zo Serailu o 19.00

28. a 29. 5. A. P. Čechov: Višňový sad o 19.00

30. 5. T. Williams: Mačka na horúcej plechovej streche o 19.00

Akademietheater, Listzstrasse 1

27. 5. J. Fosse: Spánok o 20.00

28. 5. J. Fosse: Spánok o 19.00

29. 5. I. Bauersima: Boulevard Sevastopoľ

o 20.00

31. 5. I. Bauersima: Boulevard Sevastopoľ

o 20.00

Theater in der Josefstadt, Josefstädter Strasse

26. 5. P. A. C. de Beaumarchais: Úžasný deň o 19.30

27. 5. L. Azengruber: Štvrté prikázanie o 20.00

30. 5. O. Wilde: Bunbury o 19.30

1. 6. M. Frish: Andorra o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Umelecko-historické múzem, Maria-Theresien Platz

do 5. 6. Európa bez hraníc. Príklady vzniku umeleckej rôznosti v Európe

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 18. 6. Šialená láska. Od Dalího až po Bacona

Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 18. 6. Black, Brown, White. Fotografie z Južnej Afriky

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 19. 6. Alfonz Walde

Múzeum moderného umenia MUMOK, Museumsplatz 1

do 16. 7. Viedenský akcionizmus

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 17. 9. Lorenzo da Ponte

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 9. Mozart. Experiment osvietenstva

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 1. 10. HR Giger

Múzeum Sigmunda Freuda, Bergasse 19

do 5. 11. Gauč: od myslenia v ľahu

Hermesova vila - Wien Museum, Lainzer Tiergarten

do 7. 1. 2007 Viedenské portréty

Centrum architektúry, Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 prehliadka. Rakúska architektúra 20. a 21. storočia

Mozart medzi klasikou

a džezom v parku Augarten

V rámci Mozartovho roku si môžu hudobní fajnšmekri vychutnať v piatok a v sobotu dva netradičné koncerty v záhradnom areáli zámku Augarten.

V prvej časti piatkového koncertu Buon de giorno Maestro od originálu k interpretácii sa predstaví publiku Pražský komorný orchester s klasickým repertoárom, v druhej ho vystrieda domáci Mozartband s modernými interpretáciami mozartovských tém. Mozartband je jedinečným zoskupením hudobníkov pochádzajúcich z oblasti klasickej hudby, ako aj rocku, popu, džezu a etna, vytvárajúcich spolu veľmi osobitú hudobnú reč.

Sobotňajší koncert v podaní legendárneho džezmena Joea Zawinula, jeho brazílskeho kolegu Alegre Correu so skupinou a Mozartbandu sa ponesie v znamení najobľúbenejšej činnosti Mozarta - "fantazírovania". Pod názvom Jedna/žiadna malá nočná hudba budú majstri moderny improvizovať na klasiku velikána. Cieľom hudobného podujatia je predstaviť klasickú hudbu Wolfganga Amadea Mozarta v prepojení s hudbou súčasnosti.

Oba koncerty sa začnú o 19.30 v areáli zámku Augarten (Obere Augartenstrasse 1). Lístky stoja 19, 22 a 37 eur.

Začína sa prvý odborný veľtrh nehnuteľností

Real Vienna

Rakúska metropola bude na prelome mája a júna centrom realít. Od 31. mája do 2. júna sa vo výstavnom centre Viedeň (Messezentrum WienNeu) koná veľtrh nehnuteľností pod názvom Real Vienna. Je to jediný veľtrh v oblasti strednej a východnej Európy, špecializujúci sa na nehnuteľnosti. Veľtrh bude miestom stretnutí odborníkov, ktorí sa zaoberajú obchodom s realitami vo východnej a strednej Európe. Cieľovými skupinami návštevníkov sú investičné fondy, investičné inštitúcie (napr. penzijné fondy), architekti i poskytovatelia služieb v oblasti nehnuteľností.

Pozvanie na veľtrh Real Vienna prijalo viac ako 120 vystavovateľov z 15 krajín strednej a východnej Európy, ktorí tak dostali príležitosť prezentovať svoje nehnuteľnosti zaujímavým medzinárodným investorom.

Veľtrh bude otvorený denne od 10.00 do 18.00. Vstupné je 240 eur.