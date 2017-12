Budapešť

DIVADLÁ

26. máj 2006 o 0:00

BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ (BUDAPEŠTIANSKA OPERETA)

26. 5. Rudolf o 19.00

27. a 28. 5. Rudolf o 15.00 a 19.00

30. 5. - 1. 6. Rudolf o 19.00

JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ (DIVADLO JÓZSEFA ATTILU)

26. 5. Made in Hungaria o 19.00

27. 5. Kaviár o 19.00

28. a 29. 5. Zlaté družstvo o 15.00

29. 5. - 1. 6. Zlaté družstvo o 19.00

KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ (DIVADLO JÓZSEFA KATONU)

26. 5. Médeia o 19.00

29. 5. Kazamaty o 19.00

30. 5. Náraz o 19.00

31. 5. Takto žije svet o 19.00

1. 6. Portugalec o 19.00

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ (MAĎARSKÁ ŠTÁTNA OPERA)

26. 5. Mayerling o 19.00

27. a 31. 5. Majstri z Norinbergu o 17.00

28. 5. Tosca o 19.00

29. a 30. 5. Koncert Budapeštianskej filharmónie o 19.30

1. 6. Anna Karenina o 19.00

MAGYAR SZÍNHÁZ (MAĎARSKÉ DIVADLO)

26. 5. My Fair Lady o 19.00

27. 5. Dvere o 19.00

28. 5. Orfeus v podsvetí o 15.00

28. 5. Jeden život na trikrát o 19.30

30. 5. Veselé paničky z Windsoru o 19.00

31. 5. Mesto nemých revolverov o 19.00

1. 6. Andersen alebo Príbeh rozprávok o 15.00

NEMZETI SZÍNHÁZ (NÁRODNÉ DIVADLO)

27. 5. Samovrah o 19.00

29. - 31. 5. Majster a Margarita o 19.00

PESTI SZÍNHÁZ (PEŠTIANSKE DIVADLO)

26. - 30. 5. Kniha džunglí o 19.00

31. 5. Fialový agát o 19.00

1. 6. Mária Stuartová o 19.00

ÚJ SZÍNHÁZ (NOVÉ DIVADLO)

26. 5. Pytliaci o 19.00

27. 5. Turandot o 19.00

28. 5. Blcha v uchu o 19.00

29. 5. Príde doba o 19.00

30. a 31. 5. Rómeo a Júlia o 19.00

LÉZERSZÍNHÁZ (LASEROVÉ DIVADLO)

26. 5. Vangelis o 19.30

27. 5. Carmina Burana o 19.30

29. 5. Best of... o 19.30

30. 5. LGT o 19.30

31. 5. Queen o 19.30

1. 6. Pink Floyd o 19.30

KONCERTY A KLUBOVÉ

VEČERY

PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA (ŠPORTARÉNA)

31. 5. Guns'n'Roses

KUSZA

26. 5. Karthagó, koncert

PETĂFI CSARNOK

27. 5. Németh Gábor Project o 20.00

A38 HAJÓ

26. 5. Polish Violin (PL), Tropical Transform Quintet o 19.00

26. 5. Gerilla Crew pres. John Starlight aka Zombie Nation (D), Naga, Riri, Breaker, Isu, Marvin o 23.00

27. 5. Breakfastaz & DJ Quest (VB), ERKÁ, Psure, Bergi o 22.00

30. 5. Polonyi-Csongrádi Duó o 19.00

30. 5. Kowalsky Meg a Vega, Magna Cum Laude, Anna & the Barbies o 21.00

31. 5. Polonyi-Csongrádi Duó o 19.00

FONÓ

26. 5. Federico Garcia Lorca - Vášne v pesničkách, v tanci a v básničkách o 20.00

27. 5. Etnorom - koncert s tancom o 20.00

29. 5. Budai Tangó o 19.00

30. 5. Cerbul de Aur és Falkafolk - balkánske tance o 19.00

31. 5. Erdélyi - klubový večer

SCHOOL CLUB

26. 5. Funky párty

27. 5. Saturday Night Fever Party

29. 5. '80 - '90 évek zenéi

30. 5. Živá hudba (jazz, šlágre, funky)

1. 6. Školská párty - DJ Lehoczky

STAGE PUB

26. 5. Karaoke a retropárty o 21.00

27. 5. Funky párty o 21.00

1. 6. Karaoke a Jameson nap o 21.00

MÚZEÁ A GALÉRIE

MŮCSARNOK, HŚsök tere

Muntean & Rosenblum (do 28. 5.)

Coolhunters (do 28. 5.)

VÁŽNA HUDBA

ZENEAKADÉMIA (HUDOBNÁ AKADÉMIA)

26. 5. Ránki DezsŚ - klavírny večer o 19.30

27. 5. MÁV, symfonický orchester - koncert o 15.00

27. 5. Maďarská štátna opera - koncert o 19.30

31. 5. Banchieri - koncert o 16.00

MÁTYÁS TEMPLOM

28. 5. Chlapčenský zbor z Rochesterskej katedrály a Andor Ilona Gyermekkar koncert, diriguje: Roger Sayer, Tamási Kinga o 19.00

MÔŽETE SA TEŠIŤ

PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA (ŠPORTARÉNA)

19. 6. 50 Cent, hosť: Dopeman és kicsi Dope o 19.30

20. 6. Sting

18. 7. Eric Clapton, predkapela: Robert Cray Band o 20.00

20. 10. Una Festa Italiana o 20.00

29. 11. Aida Monumental Opera o 20.00

26. 12. Piramis o 20.00

PUSKÁS FERENC STADION (NÉPSTADION)

19. 6. Robbie Williams

PETĂFI CSARNOK

2. 6. Groove Armada, Zoot Woman, Boy George, Hell, Yonderboi, DJ Palotai o 20.00

8. 6. Alice in Chains, hosť: Stone Sour, Bloodsimple o 20.00

9. 6. Wild Child o 20.00

12. 6. Trakija o 20.00

13. 6. Massive Attack (jv)

Výstava hodín

zo súkromnej zbierky Ferenca Radvánszkeho

Múzeum úžitkového umenia okrem vlastných zbierok predstavuje aj zbierky súkromné. Medzi najvzácnejšie patria aj historické hodiny zo zbierky Ferenca Radvánszkeho, známeho hodinára a reštaurátora hodín, ktorý svoju zbierku doniesol zo Švajčiarska. Vybrané historické hodiny z obdobia od 17. storočia až do 20. storočia sú plne funkčné. Na výstave vidieť aj také kusy, ktoré dodnes nikde neboli vystavené. Najvzácnejšie sú francúzske stolové hodiny zdobené bohatou intarziou, ale aj moderné, jedinečné hodiny z 20. storočia, ako napríklad hodiny Atmos.

Iparmžvészeti múzeum (Múzeum úžitkového umenia Budapešť) - prednášková sála. Výstava potrvá do 30. júna. (kimr)

Premiéra muzikálu o nešťastnom následníkovi trónu

Budapeštianska opereta v spolupráci s viedenskou Vereinigte Bühnen a so Szegedi Szabadtéri Játékok (Letný festival v Segedíne) uvádza v premiére novú muzikálovú verziu dvoch svetoznámych skladateľov Franka Wildhorna a Jacka Murphyho pod názvom Rudolf. Frank Wildhorn je úspešným broadwayským autorom, napríklad jeho muzikálovú verziu Dr. Jekyll a Mr. Hyde s veľkým úspechom hrali nielen v New Yorku, ale aj v Budapešti. Kariéru začal hitom Where Do Broken Hearts Go v podaní Whitney Houston. Spolupracoval s Lizou Minnelli, Sammy Davisom, Jr., a divou z Broadway Lindou Eder. Maďarskú premiéru režíruje Miklós Gábor Kerényi.

Každému je dobré známy príbeh následníka trónu rakúsko-uhorskej monarchie Rudolfa, ktorý sa v období najväčšej osobnej a spoločenskej krízy zamiloval do mladej Márie Vetserovej a ich láska nakoniec skončila spoločnou samovraždou. Muzikál vykresľuje ich dramatický príbeh lásky, ale aj intrigy dvora a spoločenskú tragédiu Habsburgovcov.

Rudolf - piatok 26. máj, Budapeštianska opereta, o 19.00. Ďalšie predstavenia: 27. - 1. 6. 2006. (kimr)