Herečka Mischa Barton sa sťahuje do Londýna

26. máj 2006 o 10:50 SITA

BRATISLAVA 26. mája (SITA) - Britská herečka Mischa Barton skončila svoje účinkovanie v seriáli The O.C. a sťahuje sa do Londýna, aby tam navštevovala kurzy herectva a naučila sa hrať. "Myslím si, že v Londýne zostanem mesiac a budem chodiť na dramatický krúžok. Niekedy je skvelé vrátiť sa ku koreňom," povedala rodená Britka Mischa v rozhovore pre americký časopis Newsweek. Barton priznala, že bola pripravená na odchod zo seriálu. "Keď som zomrela v seriáli, bolo to vzrušujúce," povedala Barton.