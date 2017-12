Cate Blanchett si zahrá v životopise o Bobovi Dylanovi

26. máj 2006 o 9:48 SITA

BRATISLAVA 26. mája (SITA/AP) - Držiteľka Oscara Cate Blanchett, ktorá stvárnila kráľovnú Alžbetu a Katharine Hepburn, si do svojej zbierky legiend pridá ďalšiu: Boba Dylana. Tridsaťsedemročná Austrálčanka bude jednou zo siedmich hercov, ktorí stvárnia Dylana v rôznych obdobiach jeho kariéry v životopisnom filme I'm Not There. Film by sa mal v kinách objaviť budúci mesiac. Cate stelesní jeden aspekt Dylanovej osobnosti reprezentovaný hermafroditom spevákom a textárom Judom. Informovala o tom produkčná spoločnosť Killer Films. V hereckom obsadení sa objaví aj Heath Ledger, Michelle Williams, Christian Bale, Julianne Moore a Richard Gere. Za kameru sa postaví Todd Haynes.