Chelo vydá v júni debutový album 360°

BRATISLAVA 26. mája (SITA) - Očakávaný debutový album Portoričana Chela 360° vyjde v júni. Album, ktorý už predznamenal úspešný singel Cha Cha, prináša nový pohľad na pop, latino a tanečnú hudbu. Tropické ...

26. máj 2006 o 13:04 SITA

BRATISLAVA 26. mája (SITA) - Očakávaný debutový album Portoričana Chela 360° vyjde v júni. Album, ktorý už predznamenal úspešný singel Cha Cha, prináša nový pohľad na pop, latino a tanečnú hudbu. Tropické rytmy sa na ňom prirodzene miešajú s phat beatmi, angličtina prechádza do španielčiny a rap sa strieda s precíteným spevom. Na pultoch hudobných obchodov by sa mal objaviť 27. júna.

Skladbu Cha Cha Chelo naspieval v angličtine i španielčine a mexická televízia ju použila do znelky majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2006. V Spojených štátoch Chelo s touto piesňou vystupoval v najobľúbenejších hispánskych televíznych programoch ako Don Francisco Presenta, Sabado Gigante, Despierta America a Escandalo TV.

Platňa 360° odráža jeho pozitívne zmýšľanie. Roztúžená a pomalá Slow Motion poodhaľuje niečo zo súkromného nakrúcania v jeho spálni, naproti tomu Fantasy zrýchľuje tempo s použitím syntetizátorov a Yummy spája latino rap so šibalským textom a zmyslom pre humor. Aby vyjadril svoj obdiv velikánom salsy, nasamploval do piesne Un Corazón (One Heart) časti skladby La Murga de Panamá Willieho Colóna a Héctora Lavoea a do Tus Ojos (Your Eyes) zase časti Ojitos Chinos, ktorú preslávil El Gran Combo.

Chelo sa narodil ako José Oscar Mejías v Portoriku. Skúsenosti získaval vo dvoch úspešných kapelách - v portorickej chlapčenskej formácii Jyve V a v regionálnej mexickej kapele ATM, ktorá pôsobila v Texase. V súčasnosti žije striedavo v Isla del Encanto v New Yorku a v Los Angeles.