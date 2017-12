Vo francúzskom Cannes odovzdali ocenenia 59. MMF

28. máj 2006 o 23:30 TASR

Cannes 28. mája (TASR) - Film Britského režiséra Kena Loacha s tematikou írskeho boja za nezávislosť získal dnes hlavnú cenu 59. ročníka Medzinárodného filmového festivalu vo francúzskom Cannes. Nasleduje zoznam ďalších ocenení deväťčlennej poroty.



Zlatá palma: "The Wind That Shakes the Barley" (Vietor v jačmeni), režisér Ken Loach, Británia.



Veľká cena: "Flanders" (Flámsko), režisér Bruno Dumont, Francúzsko.



Cena poroty: "Red Road" (Červená cesta), Andrea Arnoldová, Británia.

Najlepší režisér: Alejandro Gonzalez Inarritu, film "Babel", Mexiko.



Najlepší herci: Jamel Debbouze, Samy Naceri, Roschdy Zem, Sami Bouajila, Bernard Blancan, všetci z filmu "Days of Glory" (Dni slávy), Alžírsko.



Najlepšie herečky: Penelope Cruzová, Carmen Mauraová, Lola Duenasová, Blanca Portillová, Yohana Cobová, Chus Lampreaveová, všetci z filmu "Volver" (Návrat), Španielsko.



Najlepší scenár: film "Volver", režisér Pedro Almódovar, Španielsko



Zlatá kamera (pre debutujúceho režiséra): "A Fost Sau N-A Fost?", režisér Corneliu Porumboiu, Rumunsko.



Najlepší krátky film: "Sniffer", režisér Bobbie Peers, Nórsko.