CD

nové CD na trhu

29. máj 2006 o 9:00

This Is Kevin - Welcome To My Planet

Forza

Keď sa v éteri kultového rádia Ragtime (nech mu je zem ľahká) pred vyše desiatimi rokmi objavil projekt This Is Kevin, išlo o príjemné osvieženie. Popri gitarovkách tu bol odrazu niekto, kto dokázal urobiť elektronickú hudbu na počúvanie so zaujímavými nápadmi a "západným" zvukom. Roman Ferianc medzitým doputoval od nezávislej tvorby k veľkému vydavateľovi a k svojmu tretiemu albumu. Stále sú to elektronikou šmrncnuté pesničky (akurát o čosi popovejšie), aj speváčka sa stále volá Hammelová - ale Lindu vystriedala jej mladšia sestra Kika.

Matisyahu - Youth

Sony Music/ BMG

Reggae, rap a rock nie sú práve najpríbuznejšie žánre, ale mladý Newyorčan Matisyahu si to zjavne nemyslí a kontrast ešte zvýrazňuje tradičným židovským oblečením. Tretí album, ktorý stihol so svojou kapelou vydať za dva roky, sa dostal až na prekvapivé štvrté miesto americkej hitparády (pomohol mu aj renomovaný producent Bill Laswell) a tým aj do sveta. Vďaka tomu môžeme teraz počúvať, ako karibské rytmy s dunivými basovými linkami a sólujúcimi gitarami tvoria podklad pre jeho uvoľnene rapujúci hlas. Nie každá nadžánrová hudba je taká vydarená a prekypujúca radosťou.

Harold Budd - Avalon Sutra

Samadhi Sound / Wegart

Kto pozná kľúčové nahrávky zakladateľa žánru ambient music Briana Ena, určite vie, že výrazný podiel na ich meditatívnej atmosfére majú aj tóny klavíra Harolda Budda. Muž, ktorý podobným spôsobom pomáhal na svet aj niekoľkým albumom Cocteau Twins alebo Daniela Lanoisa, je aj sám skladateľom a pravidelne vydáva vlastné nápady. Naposledy na dvojalbume s mystickým názvom Avalon Sutra, v spoločnosti sláčikových nástrojov a decentnej elektroniky. Druhú stranu albumu prenechal remixom Akiru Rabelaisa. Nedajte sa pomýliť starším dátumom vzniku, to k nám len ďalšími fajnovosťami nabitý katalóg labelu Samadhi Sound dorazil s istým meškaním. (her)