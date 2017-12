Angelina Jolie i jej dcéra sú v poriadku

BRATISLAVA 29. mája (SITA/AP) - Zdá sa, že Angelina Jolie a Brad Pitt majú to, po čom túžia všetci rodičia - zdravé dieťa. Kým namíbijské úrady v nedeľu odmietli podať akékoľvek detaily o dievčatku menom ...

29. máj 2006 o 9:49 SITA

BRATISLAVA 29. mája (SITA/AP) - Zdá sa, že Angelina Jolie a Brad Pitt majú to, po čom túžia všetci rodičia - zdravé dieťa. Kým namíbijské úrady v nedeľu odmietli podať akékoľvek detaily o dievčatku menom Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, lekár z nemocnice, v ktorej sa narodilo, uviedol, že pôrod sa zaobišiel bez komplikácií a tak matka ako i dieťa sú v poriadku. "Je to zdravé dieťa," povedal lekár, ktorý svoje meno odmietol zverejniť. Miestna polícia sprísnila bezpečnostné opatrenia a do budovy nemocnice odmietla vpustiť novinárov a fotografov. Pittova hovorkyňa Cindy Guagenti oznámila narodenie dieťaťa v sobotu večer, no ako dodala, žiadne ďalšie detaily a fotografie sa zverejňovať v dohľadnej dobe nebudú. Samuel Nuuyoma, guvernér namíbijskej oblasti Erongo, potvrdil pôrod dieťaťa v nemocnici Welwitschia vo Walvis Bay a ako naznačil, konkrétnejšie informácie zverejnia už čoskoro. "Všetky informácie o narodení dieťaťa sa verejnosť už onedlho dozvie," povedal Nuuyoma, ktorý sa s hviezdnym párom počas ich pobytu v krajine spriatelil. Aj vďaka tomu miestna vláda urobila všetko, čo bolo v jej silách, aby čo najlepšie ochránila súkromie Jolie a Pitta. Herecký pár odcestoval do Namíbie, aby sa vyhol obrovskému záujmu médií, ktorý by ich v USA prenasledoval na každom kroku. Namíbijské úrady zvýšili bezpečnosť aj v okolí hotela, v ktorom Pitt a Jolie bývajú. Do krajiny sa nedostanú žiadni zahraniční novinári, ktorí nemajú od hviezdneho páru písomné povolenie. Polícia už zatkla niekoľkých fotografov a skonfiškovala im nafotený materiál. Špekulácie o presnom dátume narodenia malej Shiloh Nouvel rozprúdil Pittov email, v ktorom sa v utorok 23. mája ospravedlnil, že nepríde na medzinárodný filmový festival v Cannes, kde sa mal zúčastniť na premietaní filmu Babel.