Zamagurské folklórne slávnosti majú 30 rokov

29. máj 2006 o 13:00 SITA

POPRAD 29. mája (SITA) – Tridsať folklórnych súborov a skupín sa predstaví na jubilejnom XXX. ročníku Zamagurských folklórnych slávností (ZFS), ktoré sa budú konať na budúci týždeň od piatka do nedele 9. až 11. júna v Červenom Kláštore. „Snažili sme sa tam dať to najlepšie, čo v regióne máme,“ uviedol na tlačovej besede v Poprade riaditeľ Podtatranského osvetového strediska Peter Šuca. Novinkou jubilejného ročníka budú dve rovnocenné pódiá v hlavnom areáli NKP Červený kláštor, vďaka ktorým bude program slávností takmer bez prestávok. Tohtoročnou novinkou bude aj vystúpenie Divadla Commedia z Popradu s hrou Malka. Organizátori pripravili aj nočný program „Večeríček sadá, bude nôcka tmavá,“ venovaný 30 rokom Zamagurských folklórnych slávností. V programe uvidia diváci aj videoprojekcie z predchádzajúcich ročníkov ZFS.

Hlavnými ťahákmi má byť v piatok Folklórny súbor Zemplín z Michaloviec a koncert hudobnej skupiny Tublatanka. V sobotu sa predstavia folklórne súbory Jánošík zo Svitu a PUĽS z Prešova, ktoré si pripomínajú 50. výročie vzniku. Okrem domácich súborov sa na ZFS predstavia aj súbory Žerotín zo Strážnice v Českej republike, Zvonko z Tuzly v Bosne a Hercegovine a súbor Hyrni z Nowého Targu v Poľsku. Ďalšou novinkou jubilejných ZFS bude súťaž detských folklórnych súborov, ktoré sa predstavia v nedeľu v programe O medovníkovom domčeku. Záujemcovia o výučbu goralských tancov sa môžu prihlásiť do školy tanca. V sobotu večer by sa mali predstaviť študenti Vysokej školy múzických umení z Bratislavy pod vedením Martina Ťapáka a v nedeľu vystúpi v hlavnom programe Ján Berky Mrenica so svojimi Diabolskými husľami.

Prekvapením jubilejného ročníka ZFS bude súťaž osobností v Zamagurskom maratóne. Organizátori pripravili viacero disciplín ako pílenie a štiepenie dreva, preťahovanie lanom, či súťaž v goralskom tanci. Napriek tomu, že bude len týždeň pred voľbami, akákoľvek politická kampaň bude na podujatí zakázaná. Žiadna zo strán sa nebude môcť verejne prezentovať. Pod hrozbou nevyplatenia honorárov budú aj niektorí z účinkujúcich, ak by si počas programu robili kampaň.

