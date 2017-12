Woody Allen prehral spor o jeho vlastných filmoch

29. máj 2006 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 29. mája (SITA) - Renomovaný hollywoodsky režisér Woody Allen prehral súdny spor s producentkou jedného zo svojich filmov a priateľkou Jean Doumanian o to, ako sa bude zaobchádzať so strihom a ozvučením jeho filmov pre účely televízie a leteckých spoločností. Na základe podmienok predchádzajúcej dohody obe strany súhlasili, že nebudú do strihovej úpravy filmov nijako zasahovať. Šlo predovšetkým o filmy ako Mocná Afrodité, Všetci hovoria: Milujem ťa, Pozor na Harryho, Celebrity a Sladký ničomník. V týchto filmoch sa totiž objavili slová ako napríklad nadávky, ktoré sú bežné v hovorovej reči, no vo filmoch určujú vhodnosť pre deti a mládež. Allen chcel všetky sporné slová nahradiť inými, keďže televízne a letecké spoločnosti si vyhradili právo všetky takého miesta vo filmoch vypípať. Doumanian navrhla postsynchrónne nahradiť všetky nevhodné dialógy. Spor medzi Allenom a Doumanian sa dostal pred súd, ktorý dal za pravdu producentke s tým, že jej prístup bude pre televízne spoločnosti vhodnejší.