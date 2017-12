Brittany Murphy anonymne spieva už roky

29. máj 2006 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 29. mája (SITA) - Hollywoodska herečka Brittany Murphy povedala, že by jej fanúšikovia nemali byť prekvapení, keď ju budú počuť spievať, pretože anonymne už nahráva niekoľko rokov. Hviezda filmov ako Medové týždne či Nepovedz ani slovo sa do popredia popového priemyslu dostala vďaka spolupráci s britským DJ-om Paulom Oakenfoldom. Ako však uviedla, nie je to vôbec jej prvý kontakt s mikrofónom. "Anonymne spievam celý svoj život. Naspievala som množstvo podkladov na rapové a hip-hopové piesne, ale nikdy nie pod svojím menom. Hudba bola súčasťou mojej duše od narodenia. Je to niečo, čo som robila odjakživa, no robila som to veľmi potichu. Teraz myslím, že nastal čas, aby ma už bolo aj trochu počuť," povedala. Herečkini priatelia vedia o jej skvelom hlase aj vďaka častým návštevám rôznych karaoke barov. "Som závislá na karaoke. Mám dokonca i tričko s nápisom 'Milujem karaoke'. Viem tiež hrať na čomkoľvek. Stačí mi 20 minút. Na každom inštrumente som sa naučila trošku hrať vďaka sluchu. Iba trúbka mi trvala dlhšie než ostatné nástroje," dodala. Prvý singel talentovanej herečky a speváčky Faster Kill Pussycat by sa mal do rádií dostať na budúci mesiac.