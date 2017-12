Halle Berryová by si rada vyskúšala opaľovanie a kúpanie hore bez

Cannes 29. mája (TASR) - Hollywoodska filmová hviezda Halle Berryová závidí Európankám, že sa kúpu a opaľujú hore bez - chcela by si to tiež skúsiť.

29. máj 2006 o 16:55 TASR

Herečka bola nadšená a prekvapená, keď nedávno počas Medzinárodného filmového festivalu vo francúzskom Cannes videla desiatky žien a dievčat, ako si užívajú slnka bez horného dielu plaviek.

"Chcela by som to vyskúšať, cítila by som sa slobodná a voľná," vyznala sa Berryová. Opaľovanie a kúpanie hore bez je však pre ňu v súčasnosti tabu, keďže podpísala so svojou produkčnou filmovou spoločnosťou zmluvu, že sa nebude ukazovať holá na verejnosti.

12 ikr žab