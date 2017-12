George Michael chce opäť spievať s Ridgeleyom

29. máj 2006 o 17:20 SITA

BRATISLAVA 29. mája (SITA) - Presne 20 rokov po rozchode skupiny Wham! plánuje spevák George Michael malý comeback spolu bývalým členom skupiny Andrewom Ridgeleyom. Ak všetko pôjde podľa Michaelovho plánu, pôjde s ním Ridgeley na tohtoročné turné Greatest Hits. "Opýtam sa ho, či by si so mnou chcem zaspievať skladbu Last Christmas," povedal Michael pre denník Daily Mirror. Zatiaľ čo George Michael po skončení skupiny Wham! pokračoval v úspešnej kariére a predal 85 miliónov CD nosičov, Ridgeley sa utiahol do ústrania v Cornwalle.