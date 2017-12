V júni sa k nám chystá hneď niekoľko veľkých hudobných hviezd

Tak takýto mesiac naša scéna ešte nezažila. V priebehu štyroch júnových týždňov sa u nás predstaví hneď päť veľkých mien svetovej popmusic. Znamená to, že ešte pred väčšinou letných festivalov nás čaká predčasný vrchol tohtoročnej koncertnej sezóny.

30. máj 2006 o 8:35 PETER BÁLIK

Depeche Mode doteraz Slovensko obchádzali, zatiaľ tu koncertoval iba spevák Dave Gahan. FOTO - SITA/AP



Black Eyed Peas

Prehliadku hudobných celebrít otvoria hip-hopoví Black Eyed Peas. Pozoruhodná americká štvorica, valcujúca hitparády s hitmi ako Let's Get It Started, Where Is The Love? alebo Hey Mama, to na pódiu dokáže rozbaliť ešte vo väčšom štýle aj vďaka živej sprievodnej skupine.

Koncert bude zároveň premiérou nového bratislavského "amfiteátra", ktorý vyrástol v areáli Incheby.

O deň neskôr sa k nám vráti fínska violončelová štvorica Apocalyptica, ktorá má pravidelným koncertovaním na Slovensku vybudovanú slušnú fanúšikovskú základňu. Dôvodom ich aktuálnej návštevy je propagácia nového výberového dvojalbumu Amplified - A Decade of Reinventing The Cello.

Depeche Mode

Koncert roka? Asi áno. Depeche Mode prídu na futbalový štadión, na ktorom sa pred rokmi zahrala americká skupina Metallica a odštartovala tak megakoncerty v samostatnej ére Slovenska. Jej vystúpenie s The Megadeth a The Cult v roku 1994 bolo prepadákom, lebo ho videlo slabých 15-tisíc ľudí. Na trojicu britských hudobníkov vystupujúcich pod dôverne známou značkou DM sa však očakáva plný dom.

Martin Gore, Dave Gahan a Andy Fletcher nás poctia v rámci turné k novému albumu Playing The Angel. Ten síce nepatrí medzi ich najlepšie, ale bude isto zaujímavé sledovať legendy stále patriace do špičky svetovej popmusic. Gahan mal pred tromi rokmi v Bratislave veľký úspech, Depeche Mode sľubuje ešte väčší zážitok. Trio so sebou ešte privezie britskú gothic-rockovú skupinu Sisters Of Mercy, ktorá žala najväčšie úspechy koncom 80. rokov.

Jednou nohou v štúdiu, druhou na koncertnom turné. To je súčasný život britskej trip-hopovej hviezdy Massive Attack. Jedna z najvplyvnejších skupín 90. rokov teraz cestuje s výberovým albumom Collected, čo značí, že naživo predstaví svoje najväčšie hity. Popritom ešte stíha pracovať aj na piatom štúdiovom albume, ktorý vyjde v budúcom roku.

Sting

Po druhýkrát k nám zavíta legenda menom Sting. Pred piatimi rokmi sme ho mohli zažiť ako mnohostranného umelca, kráčajúceho naprieč žánrami od popu až po džez.

V rámci aktuálneho Broken Music Tour sa predstaví ako rockový muzikant, vracajúci sa do svojich začiatkov so skupinou The Police. V novej podobe so štvorčlennou skupinou sme ho mohli vidieť v rámci benefičného koncertu Live 8.

Stingovi bude predskakovať jeho syn Joe so skupinou Fiction Plane. Prednedávnom prebleskla správa, že na jeseň by sa mal objaviť nový album, ale na koncerte z neho budeme sotva niečo počuť - Sting ho totiž pripravil ako zbierku stredovekých piesní, v ktorých sa sprevádza na lutnu.

Prehľad koncertov

5. 6. Black Eyed Peas

Incheba Open Air, Bratislava

Lístky: 1090, 1690, 1590 Sk

6. 6. Apocalyptica

PKO, Bratislava

Lístky: 890, 1290 Sk

11. 6. Depeche Mode

štadión Inter, Bratislava

Lístky: 1990, 1390, 1590, 2690 Sk

14. 6. Massive Attack

Incheba Bratislava

Lístky: 990 Sk

21. 6. Sting

štadión Armedia, Bratislava

Lístky: 1190, 1590, 1990, 2990, 3990 Sk