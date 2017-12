Tento rok sa festival vo Východnej neuskutoční

BRATISLAVA - Plánovaný 52. ročník folklórneho festivalu vo Východnej sa neuskutoční. Výbor festivalu konštatoval, že k takémuto kroku musel dospieť napriek odbornej aj programovej pripravenosti i zabezpečeniu účinkujúcich.

30. máj 2006 o 10:20

Hlavným dôvodom je nedostavanie nového areálu amfiteátra. I keď výbor festivalu hľadal spolu s obcou náhradné riešenie, Východná nakoniec odstúpila od spolupráce a organizovania festivalu v náhradných podmienkach. Výbor preto prosí účinkujúcich, ale aj návštevníkov festivalu o ospravedlnenie.

V súvislosti so zrušením festivalu sa účastníci celoštátnej súťaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha v Dlhom Klčove dohodli na spoločnej výzve. Adresujú ju všetkým priaznivcom tradičnej kultúry a prosia ich, aby symbolicky podporili zmysel a hodnoty festivalu vo Východnej a v termíne jeho konania zorganizovali dobrovoľné akcie.

V dňoch od 30. júna do 2. júla by sa teda mali uskutočniť "náhradné" podujatia, ktoré by mali niesť spoločný názov Deň Východnej. (sita)