Bon Jovi chce, aby si fanúšikovia viac všímali jeho spev

BRATISLAVA 30. mája (SITA) - Americký rocker Jon Bon Jovi vyhlásil, že jeho dobrá vizáž prekážala jeho hudobného talentu. Spevák skupiny Bon Jovi verí, že začiatok jeho kariéry v 80. rokoch je viac spojený ...

30. máj 2006 o 7:55 SITA

BRATISLAVA 30. mája (SITA) - Americký rocker Jon Bon Jovi vyhlásil, že jeho dobrá vizáž prekážala jeho hudobného talentu. Spevák skupiny Bon Jovi verí, že začiatok jeho kariéry v 80. rokoch je viac spojený s jeho výzorom ako spievaním, na ktoré sa podľa jeho slov fanúšikovia veľmi nekoncentrovali. "Neznášal som to. Napísali sme niekoľko úspešných hitov ako Slippery When Wet, ďalšie tri hity boli najpredávanejšie v Amerike a boli sme aj na obálke časopisu Rolling Stone. Jediná vec, o ktorú sa dievčatá zaujímali boli moje vlasy, telo a tetovanie," povedal Bon Jovi pre stránku Contactmusic. Ako hudobník naznačil, o to ako vyzerá, sa už veľmi nezaujíma a aj preto ho niekedy majú ľudia problém spoznať na ulici. "Holím sa iba keď idem na pódium. A zvyšok? Kašľať na to. Môžem sa prechádzať kdekoľvek na svete bez toho, aby ma ľudia spoznali a to je fakt," dodal.