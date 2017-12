Tretie pokračovanie filmu X-Men valcuje americké rekordy

30. máj 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 30. mája (SITA/AP) - Tretie pokračovanie úspešnej filmovej série o superhrdinoch X-Men: The Last Stand dokázalo počas uplynulého sviatočného víkendu v USA svoju magickú silu. Do kín počas víkendu, keď si Amerika pripomínala svojich padlých vojakov, totiž tento film prilákal najviac divákov v histórii. Akčný trhák debutoval so zárobkom v prepočte 3,54 miliardy korún, čím stanovil nový rekord pre film s premiérou počas národného sviatku. Podľa predbežných odhadov bolo jasné, že novinka bude vynikajúco bodovať. Podarilo sa jej dostať na štvrté miesto v americkej histórii kinematografie v debutových zárobkoch za prvé tri dni premietania a na prvé miesto za úvodný deň, keď zarobila v prepočte 1,342 miliardy korún. Priemerný zárobok za tri dni sa dostal na druhé miesto za minuloročnú premiéru filmu Hviezdne vojny: Epizóda III - Pomsta Sithov. Film tak prekonal očakávania, ktoré doňho spoločnosť 20th Century Fox vložila. "Úplne to prekonalo všetko, čo som očakával," povedal riaditeľ distribúcie spoločnosti Bruce Snyder. Film zaujal divákov aj napriek rozporuplným kritikám a obávam z toho, ako sa režisér Brett Ratner, známy najmä vďaka filmu Rušná hodina, zhostí úlohy po režisérovi Bryanovi Singerovi, ktorý v súčasnosti režíruje film Superman Returns.

Aj napriek novej popularite filmu X-Men: The Last Stand, v ktorom sa objavili hviezdy ako Halle Berry, Hugh Jackman či Rebecca Romijn, americkí diváci nezabudli aj na ostatné filmy. S výbornými zárobkami sa totiž môžu pochváliť aj filmy Da Vinciho kód či animovaný rodinný film Za plotom. Da Vinciho kód s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe počas uplynulého víkendu zarobil v prepočte 1,268 miliardy korún, čo je pokles o 56 percent oproti predchádzajúcemu debutovému víkendu. Animovaný dobrodružný film Za plotom spoločnosti DreamWorks zarobil 1,041 miliardy korún, čo je oproti predchádzajúcemu víkendu pokles o 30 percent. Zárobky prvých dvanástich najsledovanejších filmov od začiatku roka nasadili zvýšený trend, konkrétne o šesť percent viac oproti predchádzajúcemu roku. Očakáva sa, že tento rok by mali bodovať ešte filmy ako Cars a Superman Returns. "Myslím, že toto je jediný správny ukazovateľ, ktorý potvrdzuje, že názor o tom, že ľudia nechodia do kín, nie je pravdivý. Kombinácia filmov Da Vinciho kód a X-Men dokázala, že ľudia naozaj milujú kiná a to najmä v lete," povedal Paul Dergarabedian, prezident spoločnosti Exhibitor Relations monitorujúcej zárobky v amerických kinách. Minuloročný pokles sledovanosti a nesplnené očakávania filmov ako Mission: Impossible III a Poseidon priniesli do radov filmových producentov spočiatku obavy. Uplynulý víkend však nikoho nenechal na pochybách, že filmy si na seba dokážu zarobiť. Agentúra SITA prináša prehľad desiatich najúspešnejších filmov uplynulého víkendu v kinách severnej Ameriky.