Rozhlasová stanica zakázala Jamesa Blunta

30. máj 2006 o 10:50 SITA

BRATISLAVA 30. mája (SITA/AFP) - Anglické rádio Essex FM na juhu krajiny sa rozhodlo, že zakáže na svojich frekvenciách piesne speváka Jamesa Blunta potom, čo sa poslucháči sťažovali, že už majú jeho hitov ako You're Beautiful či Goodbye My Lover plné zuby. "Nič proti Jamesovi Bluntovi nemáme a teší nás, že je taký úspešný, no naozaj od neho potrebujeme na chvíľku oddych," povedal Chris Cotton, programový riaditeľ stanice. "Hudobní vydavatelia často veľmi na rádia tlačia, aby hrali konkrétnych umelcov stále dokola. Často je to v rozpore s požiadavkami publika, takže sa niektoré pesničky už ani nedajú počúvať. Sme radi, že sme sa dokázali tomuto tlaku postaviť a nasledovať silný odkaz, ktorý nám naši poslucháči poslali. Podporíme každé rádio, ktoré sa rozhodne urobiť rovnaké kroky," dodal. Aj napriek súčasnému miernemu úpadku zaznamenal Blunt obrovský úspech po celom svete. Pieseň You're Beautiful zvíťazila v hitparádach 25 krajín. V marci sa tento bývalý armádny kapitán stal po deviatich rokoch prvým Britom, ktorý sa umiestnil na prvej priečke americkej hitparády Billboard. Albumu Back To Bedlam sa po celom svete predalo viac ako sedem miliónov kópií.