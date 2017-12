Dan Aykroyd vydáva DVD o ufológii

30. máj 2006 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 30. mája (SITA) - Americký herec Dan Aykroyd známy z filmov ako Krotitelia duchov či Casper začal brať svoju posadnutosť mimozemskými civilizáciami naozaj vážne. Rozhodol sa totiž vydať DVD s myšlienkami o živote za hranicami nášho vesmíru. Herec nakrútil rozhovor so známym ufológom Davidom Seredom a bol fascinovaný témou rozhovoru. Aj preto sa rozhodol, že celý rozhovor bude súčasťou pripravovaného DVD. Nosič s názvom Dan Aykroyd Unplugged on Ufos by sa mal objaviť na amerických pultoch už dnes.