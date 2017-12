Francúzska scenáristka obvinila tvorcov Syriany z plagiátorstva

30. máj 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 30. mája (SITA) - Filmári stojaci za úspešným filmom Gerogea Clooneyho Syriana pred súdom v Paríži popreli, že by ich dielo kopírovalo scenár autorky Stephanie Vergniault. Scenáristka totiž tvrdí, že thriller z prostredia svetovej ropnej politiky, ktorý napísal a zrežíroval Stephen Gaghan, je založený na jej pôvodnom scenári s názvom Oversight , ktorý napísala v rokoch 1997 až 2002. George Clooney získal za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe cenu americkej filmovej Akadémie a film aj spoluprodukoval. Vergniault vo svojej žalobe proti spoločnosti Warner Bros a Clooneyho produkčnej spoločnosti Section Eight požaduje odškodné v prepočte 75 miliónov korún a 35 percent zo ziskov filmu. "Tieto dve diela nenesú žiadne spoločné známky," povedal právny zástupca filmových štúdií Patrick Dunaud. Spisovateľ a režisér Gaghan uviedol, že na napísanie a nakrútenie filmu ho inšpirovali memoáre bývalého agenta CIA Roberta Baera. O tom, či sa naozaj jedná o plagiát alebo o dve nezávislé diela, súd rozhodne do 19. júna.