Kevin Spacey odmieta bojovať s britským bulvárom

BRATISLAVA 30. mája (SITA) - Americký herec a umelecký riaditeľ londýnskeho divadla Old Vic Kevin Spacey vyhlásil, že mu nepriateľstvo britskej tlače neprekáža, kým je to jediný spôsob, akým sa bulvár ...

30. máj 2006 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 30. mája (SITA) - Americký herec a umelecký riaditeľ londýnskeho divadla Old Vic Kevin Spacey vyhlásil, že mu nepriateľstvo britskej tlače neprekáža, kým je to jediný spôsob, akým sa bulvár snaží predávať čo najviac novín. V telefonickom rozhovore pre denník The New York Times, 46-ročný herec povedal, že sa nechce púšťať do otvorenej vojny s bulvárom, ktorý nazval niektoré z jeho hier absolútnymi prepadákmi. "Do istého bodu využívajú to, že som známy herec a vďaka tomu predávajú svoje denníky. A presne to chcú," povedal Spacey. Zatiaľ s najväčším neúspechom sa stretla hra Resurrection Blues, ktorá nezískala ohlas ani u divákov a ani u kritiky. Divadlo aj preto ohlásilo, že do septembra sa nechystá uviesť žiadne predstavenie. Dokonca aj prvé predstavenie, holandská komédia Cloaca, utŕžila nevyberanú kritiku od denníkov The Daily Telegraph a The Times of London. Hru Philadelphia Story si diváci obľúbili aj napriek zlým referenciám u kritiky.