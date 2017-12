Lindsay Lohan poprela správy o spore s Jessicou Simpson

30. máj 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 30. mája (SITA) - Hollywoodska herečka Lindsay Lohan poprela správy o tom, že by sa pohádala s priateľkou Jessicou Simpson. Informácie o ich údajnom spore sa objavili potom, čo boli obe hviezdy na spoločnom večierku, ktorý Simpson predčasne opustila so slzami v očiach. Lohan uviedla, že bulvárne správy majú od pravdy ďaleko, pretože v nej Jessica našla veľkú oporu počas medializovaného rozpadu jej manželstva so spevákom Nickom Lacheym. "Nešla som do tohto biznisu preto, aby som sa objavila na obálke nejakého časopisu s titulkom, že sa hádam s Jessicou Simpson. Podľa mňa je to veľmi milé dievča," povedala Lohan pre časopis Interview. "Rozvádza sa a je to pre ňu veľmi tvrdé. Bulvár napísal, že som ju verbálne napadla. Nie som ten typ človeka," dodala.