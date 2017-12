Rez mestom - Festival mestskej kultúry

30. máj 2006 o 16:37 Michal Čudrnák

2. a 3 jún 2006

Rendez (Rača), Dopravná č.1 Prvý júnový víkend bude okraj Bratislavy patriť mestskej kultúre, jej komunitám a umeleckým prejavom. Počas piatku a soboty sa niekdajšia budova vlakových čiat v Rendezi na Dopravnej ulici č.1 (mestská časť Rača) stane útočiskom pre tvorcov streetartu, elektronickej hudby, do it yourself umelcov a ďalších, ktorým je mesto a ulica hlavným zdrojom inšpirácie. Festival je pokračovaním podujatia Rez Ulicou, kde sa pred dvoma rokmi v menšej mierke prezentovali skupiny a tvorcovia s rovnakými záujmami tvoriť na ulici a inšpirovať sa ulicou. Niektorí z nich sa zúčastnia opäť: kolektív Streetart.sk, soundsystém PKO a elektronicko-experimentálne zoskupenie Urbsounds. Jednotlivé miestnosti budovy a okolie ďalej svojou kreativitou zaplní napríklad český streetart kolektív Mamaz a mestskí hráči Děsír (DĚti SÍdlištní Recese). Zatiaľ čo prví sa v pražských uliciach stali známymi vďaka trojrozmerným graffity, pre druhých je mesto javiskom pre rôzne akcie recesistického charakteru, ako napríklad demonštrácia za nič, alebo bublinkový happening. Vysielaním priamo z miesta sa zapojí internetové rádio Tlis, ktoré svoje štúdio počas festivalu presunie do Rendezu a pokúsi sa nadviazať kontakt s miestnymi obyvateľmi. Kto príde s vlastným počítačom, bude sa môcť pripojiť na internet vďaka iniciatíve SKOSI a jej filozofii otvorenej infraštruktúry a softvéru. K čulému životu mesta patrí aj trh, na mieste bude preto možnosť vymieňať si v špeciálne vyhradenej miestnosti zbytočné a užitočné, umelecké a "vetešnícke" veci. Večery budú patriť hudbe: miestnosti prevezmú pod kontrolu dídžeji zo soundsystémov, aby ich ozvučili štýlmi freetekno, raggae, alebo dub. Program festivalu je a aj počas priebehu bude otvorený. Organizátori pozývajú k účasti každého, komu chýba priestor pre vlastné nápady a tvorbu. Je jedno, či prídete s prednáškou o starých lokomotívach, alebo zbierkou fotiek panelákov, jedinou podmienkou je tolerancia voči ďalším účastníkom a pozitívny postoj k mestu a jeho kultúre.