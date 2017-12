Tvoji diváci dnes plačú

31. máj 2006 o 9:01 DARINA ABRAHÁMOVÁ

je mi ľúto, ale mám pre Teba zlú správu. Tvoji diváci, áno, tí istí, ktorí Ťa doteraz doslova zbožňovali bez ohľadu na svoj vek, pohlavie, rasu či región, áno tí, ktorí Ti doteraz boli takí oddaní a verní, Ťa práve dnes, milá Katka, sklamali. Sklamali, pretože po prvý raz sa pri začutí mena Katarína Kolníková nesmejú ani neusmievajú.

Ty si múdra žena a znesieš aj tú krutú pravdu, že Tvoji diváci dnes plačú. Možno aj preto, že dnešnú hlavnú úlohu Ti napísal Niekto Iný. Kvety budú, ale potlesk nie. V Ženskom oddelení si vravela: Pán Boh vie, čo robí, ale oddýchnuť by si pri tom mohol. Tak vidíš, aj tentoraz bol pracovitý. Ale nech mi to všetci odpustia, ja Ťa, Katka, podozrievam, že si mu výdatne pomáhala. Pretože viem si predstaviť veľa vecí, ale Teba, ako odchádzaš zo života pomaly, nebadane a v bolestiach, Teba a Tvoj odchod som si takto nikdy nevedela predstaviť.

A napriek žiaľu, ktorý teraz zdieľam s množstvom ľudí, cítim aj k Tvojmu poslednému výkonu obrovský obdiv. Veď ešte nedávno si v radošinskom divadle slávila svoje narodeniny, na ktoré som neprišla, keďže sme s Národným divadlom hosťovali vo Varšave, ale hneď po návrate mi tamtamy hlásili, že si žiarila v plnej forme vďaka svojmu neodolateľnému a nenapodobiteľnému šarmu.

Viem, že by si sa dožila aj sto rokov, ak by si mala istotu, že ich môžeš osláviť na divadelných doskách. Buď - alebo. Boli sme všetci obdarení, že sme stretli takú silnú ženu, akou zostávaš navždy v našich srdciach, aby si nám ich pomáhala naďalej rozpumpovať. Tvoje dravé odhodlanie a samostatný humor (ako inak nazvať Tvoje bystré komentáre), Tvoju slobodnú tvrdohlavosť, že život treba do špiku prežívať a prežiť a nielen prežúvať a dožiť. To všetko nám, Katka, nechávaš ako svoj osobný know-how. Počujem Ťa, ako to know-how doslovne hovoríš a všetci sa opäť smejú, lebo nikto iný nevedel cudzie slová tak vtipne spotvorovať ako Ty. To boli tie "osvedčené fóry", ktoré si si mohla príležitostne dovoliť, lebo Ty si, Katka, bola naozaj veľká herečka malého národa.

A ja som Ti to vždy dopriala a závidela zároveň. Som pyšná, že sme boli roky v jednej šatni a ešte pyšnejšia, že som bola pri tom, ako Tvoju človečinu voňali naši diváci. Mnohí od nej zostanú závislí a ja sa k nim pridávam.