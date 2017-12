Hugh Jackman sa vďaka Wolverina tvrdej hudbe a tréningu

31. máj 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 31. mája (SITA) - Austrálsky herec Hugh Jackman údajne vďačí hudbe skupín Godsmack a Metallica za to, že mu ľahšie pomohla dostať sa do úlohy akčného hrdinu Wolverina v trilógii X-Men. Herec priznal, že sa pred nakrúcaním "dopoval" práve tvrdou hudbou, aby bol jeho adrenalín pri stvárňovaní vlasatého mutanta na maximálnej možnej hranici. "Každý deň som trávil hodinu a pol v telocvični, jedol som o tisíc kalórií viac než bežne a veľmi tvrdo som trénoval. Potom som si pustil Godsmack či Metallicu a kričal som spolu s nimi, čo mi pomohlo dostať sa do postavy," povedal Jackman, ktorý denne v posilňovni nachádzal svoje fyzické limity. "Keď máte nad hlavou viac ako 140 kilogramov, prichádza istý bod zlomu. Buď sa z toho zosypete, alebo pridáte a všetko prekonáte. Presne tento bod mi pomohol nájsť v sebe Wolverina. Každý deň som sa dostal na hranicu a prekonal ju," dodal.

