Ben Affleck chce režírovať svoj prvý film

31. máj 2006 o 13:40 SITA

BRATISLAVA 31. mája (SITA) - Všestranná hollywoodska hviezda Ben Affleck nakrúti svoj prvý film z režisérskej stoličky. V roku 1997 dostal spolu s kolegom Mattom Damonom Oscara za scenár k filmu Dobrý Will Hunting a teraz to chce vyskúšať s režírovaním. Tridsaťtriročný herec bude spolupracovať medzi inými aj s Morganom Freemanom. Ako informoval Hollywood Reporter, rokuje Affleck s Freemanom o hlavnej úlohe v dráme Gone, Baby, Gone. Pre svoj projekt už získal svojho mladšieho brata Caseyho Afflecka, ako aj hercov Michelle Monaghan a Eda Harrisa. Freeman by mal vo filme o únose dieťaťa vystupovať v úlohe vysoko postaveného policajta. Film je založený na rovnomennom románe spisovateľa Dennisa Lehaneho. Affleckov brat a Michelle Monaghan budú vystupovať ako súkromní detektívi, ktorí dieťa hľadajú v odľahlej časti Bostonu.