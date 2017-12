Jennifer Aniston už nebaví žiť v Los Angeles

31. máj 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 31. mája (SITA) - Hollywoodska herečka Jennifer Aniston je už unavená z neustálej publicity a paparazzov v Los Angeles, ktorí poľujú na pikantné zábery. Rachel zo seriálu Priatelia sa pohráva s myšlienkou, že sa presťahuje do New Yorku. Jennifer už lezie Hollywood a všetky celebrity na nervy a túži po "normálnom" živote, ktorý, ako dúfa, nájde na Manhattane. "Veľa som o tom premýšľala. Toto miesto je presýtené filmovým priemyslom. Je ťažké cítiť sa ako obyčajný človek, keď si chcete vyraziť medzi ľudí. Toto milujem na živote v New Yorku. Prechádzate sa po ulici a nemáte pocit, že vás neustále niekto prenasleduje," povedala Jennifer Aniston.