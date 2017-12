Najznámejší osobný šofér - herec a režisér Morgan Freeman

BRATISLAVA 31. mája (SITA) - Americký herec a režisér Morgan Freeman sa narodil 1. júna 1937 v americkom Memphise v štáte Tennessee. Jeho otec Morgan Porterfield Freeman pracoval ako holič, no už v roku ...

BRATISLAVA 31. mája (SITA) - Americký herec a režisér Morgan Freeman sa narodil 1. júna 1937 v americkom Memphise v štáte Tennessee. Jeho otec Morgan Porterfield Freeman pracoval ako holič, no už v roku 1961 zomrel na cirhózu pečene. Morganova matka Mayme Edna zarábala ako upratovačka. Morgan bol spomedzi štyroch súrodencov najmladší. Počas jeho detských rokov sa rodina často sťahovala, postupne žila v štátoch Mississippi, Indiana a nakoniec v metropole Illinois - Chicagu.

Morgan debutoval ako osemročný v školskej hre. O štyri roky neskôr vyhral dramatickú súťaž na štátnej úrovni. Počas strednej školy sa prihováral poslucháčom z rozhlasového éteru jedného z rádií v Nashville. V roku 1955 odmietol čiastočné herecké štipendium na Jackson State University a uprednostnil možnosť pracovať ako mechanik v amerických leteckých silách. Začiatkom 60-tych rokov sa presťahoval do Los Angeles, kde pracoval ako prepisovateľ na Los Angeles Community College. Neskôr žil aj v New Yorku, kde sa živil ako tanečník. Morgan čoskoro spoznal aj krásy a zákutia San Francisca. Práve tam sa stal členom hudobného zoskupenia Opera Ring. V ďalšom období vystupoval s hereckou zostavou v hre The Royal Hunt of the Sun. Na Broadway sa predviedol v roku 1968 v čisto černošskej verzii muzikálu Hello, Dolly!

Svoj prvý väčší film Who Says I Can't Ride a Rainbow? natočil v roku 1971. Americké médiá ho začali rozpoznávať vďaka vzdelávacej show pre deti The Electric Company a soap opere Another World. Na vážne postavy čakal do polovice 80-tych rokov. Do showbiznisu vykročil snímkou Šofér slečny Daisy. Medzi jeho najväčšie filmové úspechy ale patria aj úlohy vo filmoch Vykúpenie z väznice Shawshank, Smrtiaca epidémia, Sedem, The Promised Land, Million Dolar Baby a Vojna svetov. Ako režisér sa predstavil filmom Bopha! v roku 1993. Okrem charakterových postáv v kvalitných filmoch účinkoval aj v prepadákoch akými boli Reťazová reakcia či filmová adaptácia historického románu Daniela Defoa Moll Flandersová.

Freeman sa 22. októbra 1967 oženil s Jeanette Adair Bradshaw. Manželstvo trvalo do roku 1979. Neskôr sa v roku 1984 zosobášil s Myrna Colley-Lee. Má synov Alphonsa, Saifoulaya a Morgana. So svojou prvou manželkou si adoptovali dcéru Deenu a narodil sa im syn Morgan.

Na rozdiel od ostatných hollywoodskych hviezd, Freeman žije v Charlestone v štáte Mississippi. Je držiteľom licencie na pilotovanie osobných lietadiel, spolumajiteľom reštaurácie Madidi a klubu Ground Zero Blues Club v Clarksdale.

Aj keď si sám pamätá dobu rasového útlaku v USA a sám je predstaviteľom Afroamerickej časti obyvateľstva, je presvedčený, že jedinou cestou, ako skoncovať s rasizmom, je prestať o ňom hovoriť. Nepodporuje preto žiadne podujatia, ktoré upozorňujú na rasovú diskrimináciu.

V roku 1987 bol nominovaný na Oscara v kategórii Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe za film Chytrák. O dva roky neskôr ho nominovali na Oscara znova. Išlo vtedy o film Šofér slečny Daisy. Ďalšej nominácie sa dočkal v roku 1994 za film Vykúpenie z väznice Shawshank. Do jeho zbierky úspechov pribudol v roku 2003 Krištáľový glóbus za celoživotné dielo, ktorý mu udelili na medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch. Prvého Oscara sa dočkal minulý rok za svoj presvedčivý výkon v Million Dollar Baby. Tento rok získal čestný doktorát na Delta State University.