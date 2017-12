Najmilovanejšia blondínka Hollywoodu - Marilyn Monroe

BRATISLAVA 31. mája (SITA) - Herečka Marilyn Monroe zosobňovala stupeň najväčšej hollywoodskej slávy. Blond vlasy, vyzývavý pohľad a neskrotné pery z nej urobili bohyňu 50-tych rokov. Na jednej strane ...

BRATISLAVA 31. mája (SITA) - Herečka Marilyn Monroe zosobňovala stupeň najväčšej hollywoodskej slávy. Blond vlasy, vyzývavý pohľad a neskrotné pery z nej urobili bohyňu 50-tych rokov. Na jednej strane pôsobila veľmi zraniteľne, na strane druhej mala pulzujúci sexappeal.

Marilyn, vlastným menom Norma Jeane Mortenson, sa narodila 1. júna 1926 v Los Angeles v Kalifornii. Meno jej otca nikdy súd nepotvrdil. Aj preto ju neskôr pokrstili po matke Gladys Baker ako Normu Jeane Baker. Jej matka pracovala vo filmovej strižni štúdií RKO, ale psychické problémy spôsobili, že ju museli umiestniť do psychiatrickej liečebne. Norma Jeane prežila väčšinu svojho detstva v pestúnskych rodinách a dva roky v sirotinci. Dvere za ním zavrela v roku 1937, keď začala bývať pod spoločnou strechou s tetou Grace a jej manželom. Toho ale zamestnávateľ v roku 1942 presunul na východné pobrežie a manželia si viac nemohli dovoliť 16-ročnú Normu živiť. Budúca hviezda mala iba dve možnosti - vrátiť sa do domova alebo sa vydať.

V júni 1942 si vymenila obrúčky s 21-ročným susedom Jimmym Doughertym, s ktorým chodila pol roka. Dvojica bola šťastná, kým Jimmy vstúpil do služieb námorníctva. V roku 1944 ho odvelili do južného Tichomoria. Po jeho odchode sa Norma zamestnala na montážnej linke vo fabrike na výrobu padákov. O niekoľko mesiacov ju objavil fotograf David Conover, ktorý v tom čase fotografoval pre časopis Yank ženy pracujúce v prospech vojny. Do dvoch rokov sa z nej stala žiadaná modelka a začala navštevovať hodiny herectva. Pre modelingovú agentúru Blue Book fotila reklamy na potraviny a šaty. Keď sa Jimmy v roku 1946 vrátil, Norma sa musela rozhodnúť medzi kariérou a rodinou. V júni toho roku sa rozviedli a so spoločnosťou Twentieth Century Fox podpísala prvý filmový kontrakt. Týždenne zarábala 125 dolárov. Čoskoro si prefarbila vlasy a zmenila meno. Priezvisko Monroe prebrala od starej mamy.

Jej prvá rola vo filme The Shocking Miss Pilgrim mala iba čiastkový charakter. Do 50-tych rokov hrala menej významné postavy. Neskôr však dostala ponuku účinkovať vo filme Všetko o Eve, ktorý bol rozhodujúci. Výsledkom boli ponuky do filmov ako Let's Make It Legal, As Young As You Feel, Monkey Business a Don't Bother to Knock. Hviezdneho neba sa po prvý raz dotkla vďaka filmu Niagara z roku 1953. Nasledovala séria úspešných snímok ako Páni majú radšej blondínky či Ako sa vydať za milionára/Ako si vziať milionára. V tom istom roku sa stala podľa časopisu Photoplay najlepšou novou hereckou tvárou.

V januári 1954 sa Marilyn vydala za baseballovú hviezdu Joea DiMaggia. Počas ich medových týždňov v Tokiu odcestovala na pár dní do Kórey, kde vystupovala pred vojenským publikom. Po deviatich mesiacoch sa rozviedli. Ich manželstvo rozbila Marilynina popularita a imidž.

Marilyn sa začala stále aktívnejšie zaoberať myšlienkou seriózneho herectva. Z Hollywoodu sa presťahovala do New Yorku, kde študovala herectvo pod dohľadom Lee Strasberga. O rok neskôr si založila filmovú spoločnosť Marilyn Monroe Productions. Dva filmy, ktoré produkovala a v ktorých zároveň hrala, jej pomohli demonštrovať talent a univerzálnosť. V roku 1959 sa stala držiteľkou Zlatého glóbusu za komédiu

Niekto to rád horúce. Marilyn vytvorila tridsať filmových postáv.

Ešte v roku 1956 sa zosobášila so scenáristom Arthurom Millerom, ktorý sa jej pokúsil zachrániť kariéru aj život. Marilyn mala silnejúce depresie, a stavy úzkosti zajedala tabletkami a zapíjala šampanským. Existujú dohady, že to súviselo s psychoanalýzou, ktorú na svojich hercoch skúšalo Actor's Studio. Metóda im mala pomôcť predviesť čo najdôveryhodnejšie výkony cestou vrátenia sa do minulosti. Miller pre ňu napísal scenár k filmu The Misfits, ktorý začala natáčať s Clarkom Gableom. Pre oboch bol však zároveň posledným.

Po skončení natáčania sa manželstvo rozpadlo. Už nasledujúci rok ju na odovzdávaní Zlatých glóbusov vyhlásili za Svetovú filmovú favoritku. Marilyn schudla a dostala ponuku hrať vo filme Something's Got to Give. Na natáčaní viac nebola ako bola a keď jeden deň miesto do práce odletela na narodeninovú oslavu prezidenta Kennedyho, zamestnávateľ ju vyhodil. Keďže za ňu nevedeli nájsť náhradu, povolali ju naspäť. Marilyn však film nedokončila. V piate augustové ráno roku 1962 našli 36-ročnú nahú Marilyn v jej dome v Brentwoode mŕtvu. V ruke držala telefónne slúchadlo. Jej smrť, ešte viac ako jej život, sa stali predmetom dohadov na celé ďalšie desaťročia.