Babyshambles a Pete Doherty na Topvar Rock Feste

31. máj 2006 o 20:00 SITA

BRATISLAVA 31. mája (SITA) - K interpretom, ktorí zahrajú na tohtoročnom Topvar Rock Feste, pribudla britská rocková kapela Babyshambles. Kontroverzní rockeri vystúpia spolu so svojím frontmanom - spevákom a gitaristom Petom Dohertym. Ten sa preslávil najmä drogovými aférami a vzťahom s topmodelkou Kate Moss, ktorý bol rovnako plný škandálov. Pete Doherty je známy aj zo svojho pôsobenia v skupine The Libertines, odkiaľ musel odísť pre problémy s drogami a nezvládnuteľné správanie. Po odchode z The Libertines založil Doherty v roku 2004 skupinu Babyshambles. Ich prvý singel Babyshambles vyšiel v apríli 2004. Odvtedy prešla kapela niekoľkými personálnymi zmenami, až kým sa členovia v lete neustálili v zložení: Pete Doherty (spev), Patrick Walden (gitara), Drew Mcconnell (basa) a Adam Ficek (bicie). Jeseň v tom istom roku znamenala pre Babyshambles turné vo Veľkej Británii, počas ktorého odohrali dva vypredané koncerty v Londýne. Tie vysoko ocenili nielen fanúšikovia, ale aj kritika. Druhý singel Kilimangiro vyšiel koncom roka 2004 a dostal sa na ôsme miesto britskej UK Chart. Na debutovom albume začali pracovať po tom, ako Petea prepustili z väzenia, kam sa dostal kvôli drogám. Doherty na ňom spolupracoval aj Mickom Jonesom, ktorý stál aj pri albumoch The Libertines. Album Down in Albion vyšiel v Novembri 2005.

Začiatkom tohto roka absolvovala skupina niekoľko malých koncertov, na ktorých na veľké prekvapenie fanúšikov chýbal gitarista Patrick Walden, namiesto ktorého hral na gitare Pete Doherty. Babyshambles vydali vyhlásenie, že Walden opustil kapelu, aby sa venoval iným projektom.

Agentúru SITA informovala Alexandra Drobná z agentúry Duna. Tretí ročník Topvar Rock Festu sa bude konať od 30. júna do 2. júla na Zelenej Vode pri Novom Meste nad Váhom.