Alternatívne leto v Revišti jubiluje

Hneď prvý júnový víkend štartujú open-air hudobné festivaly dvoma akciami. Prvá z nich s oficiálnym názvom Slovenské alternatívne leto sa bude konať už po desiaty raz.

1. jún 2006 o 11:00

Zajtra a v sobotu sa do areálu pod zrúcaninou hradu Revište neďaleko Žarnovice oplatí vybrať najmä fanúšikom domácej nezávislej a klubovej scény. V programe, ktorý sa začína v piatok už o 16.00 h a potrvá do nedeľňajších ranných hodín, figurujú dve desiatky interpretov od projektu The Hermit and the Ferryman Oskara Rószu s Ľuborom Priehradníkom až po hardcorovú úderku Mäso zo Zvolena. Hlavnou hviezdou Revišťa 2006 bude Ír Jape miešajúci gitarové pesničky s elektronikou, ktorý už vystupoval aj na najväčšom európskom festivale v Glastonbury, a dídžejské duo z maďarskej skupiny Korai öröm.

Organizátori pripravili aj bohatý sprievodný program: bubenícky workshop, projekciu cestovateľských filmov Pavla Barabáša a výber z festivalu Jeden svet, literárne čítačky či možnosť splavu rieky Hron, pri ktorej leží areál festivalu (viac informácií hľadajte na www.reviste.sk).

Zostáva len dúfať, že počasie sa vyzúrilo počas týždňa a nespôsobí posunutie festivalu na iný termín ako vlani.